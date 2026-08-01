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Aziz Yıldırım'dan Kante için flaş sözler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, N'Golo Kante'nin transferiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 14:31
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'dan Kante için flaş sözler
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım, N'Golo Kante transferiyle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Aziz Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden tek kelime konuşan yok. Kante'yı satalım diyen yok. Medyaya konuşuyor, yazıyor. Sen oradan atlıyorsun. Kante'yi aldığımız paraya satarız diyor."

"SANA YETKİYİ VERDİM"

"Sana yetki verdim! Haydi bakalım! Yetkiyi de şöyle veriyorum, bugüne kadar Fenerbahçe ne kadar harcamışsa getirin, diğer borcu alacak havale edin. Adamla bir anlaşma yapmışsınız, hiç kimse onu almaz ya. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz, imaj hakkı verirken de eğer bir yerden veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon Euro imajı karşılayacak. Yapmayın konuşmayın! Yardım edin satalım dersek açıklayın kamuoyuna. Yoksa konuşmayın siz, böyle bir hakkınız yok. Kante'nin yetkisini verdim, getir imzalayacağım. Ayıp!"

"Böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz!"

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