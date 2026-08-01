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Samsunspor'da stoper hedefi: Linus Gechter

Samsunspor, Hertha Berlin forması giyen stoper Linus Gechter'i gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 11:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'da stoper hedefi: Linus Gechter
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SAMSUNSPOR PEŞİNDE

Bu kapsamda arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, Alman Teknik Direktörü Thorsten Fink'in de raporu doğrultusunda Almanya Bundesliga 2'de Hertha Berlin'de oynayan Linus Gechter'i radarına aldı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Alman temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren 1.91 boyundaki, 22 yaşındaki Linus Gechter için görüşmelerini sürdüren kırmızı- beyazlı kurmaylar, tüm şartlarını zorluyor.

İtalya Serie A ekibi Como'nun da talip olduğu Gechter'e 5.5 milyon euro bonservis istediği öğrenilen mavi-beyazlılarla kıran kırana pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Hertha Berlin altyapısından yetişen genç savunmacı, Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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