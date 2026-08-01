Samsunspor'da stoper hedefi: Linus Gechter

Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Slovak milli futbolcu Lubomir Satka'yla yollarını ayıran, Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i de 6 milyon euro'ya Yunan devi Panathinaikos'a satan kırmızı- şimşekler, stoper tandemini yeniden oluşturmaya hazırlanıyor.
SAMSUNSPOR PEŞİNDE
Bu kapsamda arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, Alman Teknik Direktörü Thorsten Fink'in de raporu doğrultusunda Almanya Bundesliga 2'de Hertha Berlin'de oynayan Linus Gechter'i radarına aldı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Alman temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren 1.91 boyundaki, 22 yaşındaki Linus Gechter için görüşmelerini sürdüren kırmızı- beyazlı kurmaylar, tüm şartlarını zorluyor.
İtalya Serie A ekibi Como'nun da talip olduğu Gechter'e 5.5 milyon euro bonservis istediği öğrenilen mavi-beyazlılarla kıran kırana pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Hertha Berlin altyapısından yetişen genç savunmacı, Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
SAMSUNSPOR PEŞİNDE
Bu kapsamda arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, Alman Teknik Direktörü Thorsten Fink'in de raporu doğrultusunda Almanya Bundesliga 2'de Hertha Berlin'de oynayan Linus Gechter'i radarına aldı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Alman temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına giren 1.91 boyundaki, 22 yaşındaki Linus Gechter için görüşmelerini sürdüren kırmızı- beyazlı kurmaylar, tüm şartlarını zorluyor.
İtalya Serie A ekibi Como'nun da talip olduğu Gechter'e 5.5 milyon euro bonservis istediği öğrenilen mavi-beyazlılarla kıran kırana pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Hertha Berlin altyapısından yetişen genç savunmacı, Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.