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Galatasaray'da büyük endişe: Transfer

Galatasaray'ın transferde suskun kalması ve transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir ay kalması sarı-kırmızılı taraftarlarda endişe yaratıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 11:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da büyük endişe: Transfer
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Galatasaray'da transfer endişesi...

OKAN BURUK'TAN MESAJ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, şu ana kadar transferde sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Hücum hattına 3, savunmaya da 1 tane oyuncu düşünüyoruz." demişti.

Transfer döneminin bitmesine yaklaşık bir ay kala, Okan Buruk'un sözleri ve transferdeki tek takviye sarı-kırmızılı taraftarlar arasında endişe yarattı.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise temmuz ayı divan kurulunda transferle ilgili konuştu.

Özbek, geride kalan 4 sezonda da transfer dönemlerinde eleştirildiklerini ancak hep şampiyon olduklarını dile getirdi.

Dursun Özbek ayrıca, "Icardi, Osimhen gibi isimlere bakın. Hep Eylül'de geldiler." sözlerini sarf etti.

Galatasaray, son dönemde Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi isimler için transferin son günlerinde çıkan fırsatları iyi değerlendirdi ve bu oyunculardan büyük katkı aldı. Ancak Okan Buruk'un 4 transfer açıklaması nedeniyle Dursun Özbek'in açıklamaları Galatasaray taraftarlarının endişesini dindirmedi. 
 



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