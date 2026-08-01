Beşiktaş'ta Chabot transferinde flaş gelişme!

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, transfer listesinin ilk sırasına Jeff Chabot'yu yazdığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Spezia döneminde birlikte çalıştığı 28 yaşındaki sol stoperi siyah-beyazlı kadroda görmek istediği belirtildi.
12 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş yönetiminin Jeff Chabot için Stuttgart'a 12 milyon euroluk teklif sunduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlıların, Alman kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
STUTTGART 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Stuttgart'ın Chabot için 20 milyon euroluk talebinde ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Taraflar arasında şu aşamada 8 milyon euroluk fark bulunduğu belirtildi.
ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Vincenzo Italiano'nun, oyun yapısını yakından tanıdığı Jeff Chabot'nun transferine öncelik verilmesini istediği aktarıldı.
12 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Beşiktaş yönetiminin Jeff Chabot için Stuttgart'a 12 milyon euroluk teklif sunduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlıların, Alman kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
STUTTGART 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Stuttgart'ın Chabot için 20 milyon euroluk talebinde ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Taraflar arasında şu aşamada 8 milyon euroluk fark bulunduğu belirtildi.
ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR
Vincenzo Italiano'nun, oyun yapısını yakından tanıdığı Jeff Chabot'nun transferine öncelik verilmesini istediği aktarıldı.