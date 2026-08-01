Barış Alper Yılmaz için transfer hamlesi

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, geçen sezon yaz transfer döneminin son bölümünde olduğu gibi bir kez daha transferle gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'de yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile İngiltere Premier Lig'den bazı kulüpler, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a sözlü ilgi bildiriminde bulundu.
İNGİLİZLER PEŞİNDE
Barış Alper Yılmaz ile Premier Lig'den ilgilenen takımların; Everton, Tottenham ve Fulham olduğu öğrenildi.
AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR!
Barış Alper Yılmaz'ın da kulübün ekonomik beklentilerini göz önünde bulundurarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.
BARIŞ ALPER YERİNE LEAO
Galatasaray, ayrılık ihtimali bulunan Barış Alper yerine Milan'dan Rafael Leao'yu düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.
İNGİLİZLER PEŞİNDE
Barış Alper Yılmaz ile Premier Lig'den ilgilenen takımların; Everton, Tottenham ve Fulham olduğu öğrenildi.
AVRUPA'YA SICAK BAKIYOR!
Barış Alper Yılmaz'ın da kulübün ekonomik beklentilerini göz önünde bulundurarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.
BARIŞ ALPER YERİNE LEAO
Galatasaray, ayrılık ihtimali bulunan Barış Alper yerine Milan'dan Rafael Leao'yu düşünüyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.