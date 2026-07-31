Casemiro'dan Lionel Messi için olay sözler!

Inter Miami'nin yeni transferi Casemiro, Lionel Messi ile aynı takımda forma giyeceği için büyük heyecan duyduğunu belirterek Arjantinli yıldızı "futbolun tanrısı" olarak nitelendirdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, MLS ekibine Messi'nin daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak için katıldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz hafta serbest oyuncu statüsünde Inter Miami'ye imza atan Casemiro, 2027 MLS sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Anlaşmada Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Manchester United'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine devam etmek için birçok teklif aldığını ancak Inter Miami ve Lionel Messi ile birlikte oynama fırsatının kendisi için en cazip seçenek olduğunu dile getirdi.
"MESSI FUTBOLUN TANRISI"
İmza töreninde konuşan Casemiro, şu ifadeleri kullandı:
"Benim için tartışmasız şekilde buraya gelme nedenim, tüm zamanların en iyi oyuncusu olan Lionel Messi ile birlikte oynamak. Keyif almak ve onun kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak istiyorum çünkü o doğuştan bir kazanan. Takıma bir kazanmaya ve rekabet etmeye aç oyuncu daha katıldı."
"MLS'te olmak istediğim yerdeyim. Manchester United'dan serbest oyuncu olarak ayrıldım. İtalya'dan ve farklı ülkelerden teklifler aldım ama olmak istediğim yer burasıydı. Onunla birlikte oynamanın tadını çıkarmak, kazanmasına yardım etmek ve onu daha da büyük yapmak istiyorum. O futbolun en büyük isimlerinden biri, hatta belki de futbolun tanrısı. Ben de ona yardımcı olmak istiyorum."
"MESSİ BANA SORUN ÇIKARDI"
Casemiro, Real Madrid forması giydiği dokuz sezon boyunca Messi'nin Barcelona'sına karşı birçok El Clasico mücadelesinde yer aldı. Brezilyalı yıldız, yıllarca rakibi olan Messi ile sonunda aynı takımda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
"Messi bana sahada sayısız sorun yaşattı. Elbette bir gün onunla aynı takımda oynamayı hayal ediyordum. Her zaman en iyi oyuncularla oynamak istedim. Onu hiçbir zaman tek başıma durduramadım, mutlaka takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duyuyordum. Şimdi onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum ve birlikte kazanmaya devam etmek istiyorum."
Manchester United'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine devam etmek için birçok teklif aldığını ancak Inter Miami ve Lionel Messi ile birlikte oynama fırsatının kendisi için en cazip seçenek olduğunu dile getirdi.
"MESSI FUTBOLUN TANRISI"
İmza töreninde konuşan Casemiro, şu ifadeleri kullandı:
"Benim için tartışmasız şekilde buraya gelme nedenim, tüm zamanların en iyi oyuncusu olan Lionel Messi ile birlikte oynamak. Keyif almak ve onun kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak istiyorum çünkü o doğuştan bir kazanan. Takıma bir kazanmaya ve rekabet etmeye aç oyuncu daha katıldı."
"MLS'te olmak istediğim yerdeyim. Manchester United'dan serbest oyuncu olarak ayrıldım. İtalya'dan ve farklı ülkelerden teklifler aldım ama olmak istediğim yer burasıydı. Onunla birlikte oynamanın tadını çıkarmak, kazanmasına yardım etmek ve onu daha da büyük yapmak istiyorum. O futbolun en büyük isimlerinden biri, hatta belki de futbolun tanrısı. Ben de ona yardımcı olmak istiyorum."
"MESSİ BANA SORUN ÇIKARDI"
Casemiro, Real Madrid forması giydiği dokuz sezon boyunca Messi'nin Barcelona'sına karşı birçok El Clasico mücadelesinde yer aldı. Brezilyalı yıldız, yıllarca rakibi olan Messi ile sonunda aynı takımda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
"Messi bana sahada sayısız sorun yaşattı. Elbette bir gün onunla aynı takımda oynamayı hayal ediyordum. Her zaman en iyi oyuncularla oynamak istedim. Onu hiçbir zaman tek başıma durduramadım, mutlaka takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duyuyordum. Şimdi onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum ve birlikte kazanmaya devam etmek istiyorum."