31 Temmuz
Club Brugge-Union St.Gilloise
21:30
31 Temmuz
LASK-Grazer AK
20:30
31 Temmuz
Wisla Plock-Widzew Lodz
19:00
31 Temmuz
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
21:30
31 Temmuz
Elche-Cordoba
11:30
31 Temmuz
FC Köln-Hertha Berlin
13:00
31 Temmuz
Freiburg-Greuther Fürth
15:00
31 Temmuz
AS Monaco-Cercle Brugge
18:00
31 Temmuz
Wolfsburg-Telstar
18:00
31 Temmuz
Toulouse-Real Sociedad
20:00
31 Temmuz
NEC Nijmegen-Sevilla
20:00
31 Temmuz
Birmingham City-Barcelona
21:45
31 Temmuz
Sporting CP-N. Forest
21:45

Fenerbahçe'de sorun çok, umut da çok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turuna yükselmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla eleştirilen Fenerbahçe'de "Oyunumuzun oturması için zaman gerekiyor. Birçok eksiğe rağmen tur atlamak çok önemliydi. Vedat Muriqi ve Kante'nin dönüşüyle daha iyi olacağız" görüşünde birleşildiği öğrenildi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 11:14
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'de sorun çok, umut da çok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turuna yükselmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla beklentilerin uzağında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Buna rağmen hem yönetimin hem de teknik heyetin geleceğe umutla baktığı öğrenildi.

"MURIQI VE KANTE İLE FARKLI OLURUZ"

Sarı-lacivertli camiada herkes önemli eksikler olsa da bir üst tura çıkmanın önemli olduğunu savunurken, "İyi bir performans göstermemiş olabiliriz. Fakat şanssızlığı da kıramadık. İlk yarıda 2. golü bulsak sonuç daha farklı olurdu. Vedat Muriqi ve Kante gibi iki önemli eksiğimiz var. Onlar da geri döndüğünde ortaya konan futbol daha farklı olacaktır. Bu yüzden maçtan gerekli dersleri çıkarmalı, ancak umutsuzluğa kapılmamalıyız" görüşünde birleşildiği bildirildi.

İSMAİL KARTAL: "ÖNEMLİ OLAN TURU ATLAMAKTI"

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da maçın ardından ekibiyle yaptığı toplantıda "Kısa zamanda sahada ortaya koymak istediğimiz oyunu oturtmak kolay değil. Bazı maçlar vardır, önemli olan sadece tur atlamaktır. Gornik Zabrze mücadelesi de bunlardan biriydi. Eksiklerimizi daha çok çalışarak giderebiliriz. Hepimiz gerekli dersleri çıkarmalıyız. Ancak önemli olan tur atlamamızdı, bunu başardık. Şimdi tek hedefimiz Sturm Graz ile oynayacağımız maça kadar eksiklerimizi gidermek" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.