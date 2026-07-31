Fenerbahçe'de sorun çok, umut da çok

Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turuna yükselmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla beklentilerin uzağında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Buna rağmen hem yönetimin hem de teknik heyetin geleceğe umutla baktığı öğrenildi.
"MURIQI VE KANTE İLE FARKLI OLURUZ"
Sarı-lacivertli camiada herkes önemli eksikler olsa da bir üst tura çıkmanın önemli olduğunu savunurken, "İyi bir performans göstermemiş olabiliriz. Fakat şanssızlığı da kıramadık. İlk yarıda 2. golü bulsak sonuç daha farklı olurdu. Vedat Muriqi ve Kante gibi iki önemli eksiğimiz var. Onlar da geri döndüğünde ortaya konan futbol daha farklı olacaktır. Bu yüzden maçtan gerekli dersleri çıkarmalı, ancak umutsuzluğa kapılmamalıyız" görüşünde birleşildiği bildirildi.
İSMAİL KARTAL: "ÖNEMLİ OLAN TURU ATLAMAKTI"
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da maçın ardından ekibiyle yaptığı toplantıda "Kısa zamanda sahada ortaya koymak istediğimiz oyunu oturtmak kolay değil. Bazı maçlar vardır, önemli olan sadece tur atlamaktır. Gornik Zabrze mücadelesi de bunlardan biriydi. Eksiklerimizi daha çok çalışarak giderebiliriz. Hepimiz gerekli dersleri çıkarmalıyız. Ancak önemli olan tur atlamamızdı, bunu başardık. Şimdi tek hedefimiz Sturm Graz ile oynayacağımız maça kadar eksiklerimizi gidermek" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"MURIQI VE KANTE İLE FARKLI OLURUZ"
Sarı-lacivertli camiada herkes önemli eksikler olsa da bir üst tura çıkmanın önemli olduğunu savunurken, "İyi bir performans göstermemiş olabiliriz. Fakat şanssızlığı da kıramadık. İlk yarıda 2. golü bulsak sonuç daha farklı olurdu. Vedat Muriqi ve Kante gibi iki önemli eksiğimiz var. Onlar da geri döndüğünde ortaya konan futbol daha farklı olacaktır. Bu yüzden maçtan gerekli dersleri çıkarmalı, ancak umutsuzluğa kapılmamalıyız" görüşünde birleşildiği bildirildi.
İSMAİL KARTAL: "ÖNEMLİ OLAN TURU ATLAMAKTI"
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da maçın ardından ekibiyle yaptığı toplantıda "Kısa zamanda sahada ortaya koymak istediğimiz oyunu oturtmak kolay değil. Bazı maçlar vardır, önemli olan sadece tur atlamaktır. Gornik Zabrze mücadelesi de bunlardan biriydi. Eksiklerimizi daha çok çalışarak giderebiliriz. Hepimiz gerekli dersleri çıkarmalıyız. Ancak önemli olan tur atlamamızdı, bunu başardık. Şimdi tek hedefimiz Sturm Graz ile oynayacağımız maça kadar eksiklerimizi gidermek" ifadelerini kullandığı öğrenildi.