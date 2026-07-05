Haber Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:20 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:20

Şile'de Denize Girmek Yasak mı? Şile'de Deniz Yasağı Var mı?

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşlar, "Şile'de denize girmek yasak mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle Karadeniz kıyısındaki dalga yüksekliği ve rip akıntısı riski nedeniyle zaman zaman denize girişlere geçici yasak uygulanabiliyor.

Şile'de Denize Girmek Yasak mı? Şile'de Deniz Yasağı Var mı?
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Evet. Şile Kaymakamlığı tarafından alınan kararla olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Şile'de denize girmek geçici olarak yasaklandı.
Şile'de denize girmek neden yasaklandı?

Yasağın uygulanma gerekçeleri arasında:

Yüksek dalga,
Kuvvetli rüzgar,
Rip (çeken) akıntısı riski,
Can güvenliğini tehdit eden deniz koşulları

yer alıyor.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için yasağa uymaları gerektiğini vurguluyor.

Yasak ne zamana kadar sürecek?

Denize giriş yasağı, hava ve deniz koşullarının normale dönmesine kadar devam edecek. Kaymakamlık ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak yeni değerlendirmelerin ardından yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verilecek.


Şile'de plajlar açık mı?

Plajlar ziyaret edilebilse de denize girilmesine izin verilmeyen dönemlerde vatandaşların uyarı bayraklarına ve cankurtaran ekiplerinin yönlendirmelerine uyması isteniyor.

Denize giriş yasağı nasıl takip edilir?

Şile'deki güncel deniz durumu ve yasak kararları;

Şile Kaymakamlığı,
İstanbul Valiliği,
Şile Belediyesi,
Sahil Güvenlik Komutanlığı

tarafından yapılan resmi duyurular üzerinden takip edilebiliyor.

Sonuç: Şile'de Denize Girmek Yasak mı?

Evet. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Şile'de denize girmek geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların güvenlik amacıyla alınan kararlara uymalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini istiyor.

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