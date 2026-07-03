Asgari Ücrete Ara Zam Var mı? 2026 Temmuz Ara Zam Yapılacak mı?

Şu an itibarıyla asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

2026 Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminden ara zamma ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılsa da 2026 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağına dair kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Asgari ücrette değişiklik yapılabilmesi için hükümetin kararı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni bir toplantı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ara zam neden gündemde?

Ara zam beklentisinin oluşmasında;

Enflasyon oranlarının yükselmesi,

Alım gücündeki düşüş,

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar,

Artan yaşam maliyetleri

etkili oluyor.

Bu nedenle çalışanlar, yılın ikinci yarısında asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor.

Asgari ücret ara zammı nasıl belirleniyor?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Komisyonun olağan toplantıları yıl sonunda yapılsa da ihtiyaç görülmesi halinde yıl içerisinde de yeniden toplanabiliyor.

Gözler resmi açıklamalarda

Asgari ücrete ara zam konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor. Konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Sonuç: Asgari Ücrete Ara Zam Var mı?

Hayır. 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla asgari ücrete ara zam yapılmasına ilişkin resmi bir karar açıklanmış değil. Ara zam konusunda nihai karar alınması halinde kamuoyu resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilecek.