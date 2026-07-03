Çorum'da iki ayrılık gerçekleşti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak'ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.