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Çorum'da iki ayrılık gerçekleşti

Çorum FK'da Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 16:43
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Çorum'da iki ayrılık gerçekleşti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak'ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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