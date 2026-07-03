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Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı cumartesi günü yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor
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Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu toplantıda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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