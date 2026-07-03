Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor

Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu toplantıda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, bu toplantıda önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.