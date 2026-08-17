Galatasaray'ın transfer listesinde: Conrad Harder

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye yapmak ve alternatiflerini arttırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yabancı santrafor arayışında olan sarı-kırmızılılarda, Leipzig forması giyen Conrad Harder de masada olan isimler arasında yer alıyor.
Danimarkalı golcü, U23 kategorisine uygun olduğu için de gündemde yer alıyor.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
ALMANYA PERFORMANSI
Leipzig'e geçen yıl 24 milyon euro bonservisle imza atan Conrad Harder, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Danimarkalı golcü, U23 kategorisine uygun olduğu için de gündemde yer alıyor.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
ALMANYA PERFORMANSI
Leipzig'e geçen yıl 24 milyon euro bonservisle imza atan Conrad Harder, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.