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Galatasaray'ın transfer listesinde: Conrad Harder

Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor Conrad Harder, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 14:22
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın transfer listesinde: Conrad Harder
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye yapmak ve alternatiflerini arttırmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yabancı santrafor arayışında olan sarı-kırmızılılarda, Leipzig forması giyen Conrad Harder de masada olan isimler arasında yer alıyor.

Danimarkalı golcü, U23 kategorisine uygun olduğu için de gündemde yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

ALMANYA PERFORMANSI

Leipzig'e geçen yıl 24 milyon euro bonservisle imza atan Conrad Harder, Alman ekibinde 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.  

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