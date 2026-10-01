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İlkay Gündoğan'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü!

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler
İlkay Gündoğan'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü!
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Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli orta saha oyuncusu, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İlkay Gündoğan, Kenan Yıldız'ın en üst seviyeye çıkmak için tüm niteliklere sahip olduğunu dile getirdi.

İlkay Gündoğan, kendisi gibi Almanya'da yetişmesine rağmen Türk Milli Takımı'nı tercih eden Kenan Yıldız ile ilgili gelen sorunun ardından, "Kenan Yıldız'a saygı duyuyorum, olağanüstü bir yeteneği var. Tekniği, dinamizmi ve kadar genç yaşta gösterdiği olgunluk etkileyici. En üst seviyeye ulaşmak için gereken her şeye sahip." dedi.

BU SEZON SAKATLIK YAŞADI!

Juventus'ta bu sezon bir maça çıkmasının ardından sakatlanan ve ameliyat olan 21 yaşındaki Kenan Yıldız'ın Aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

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