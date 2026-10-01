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TFF'den Başsavcılığın koordinasyon uyarısına rağmen sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun 10 Aralık 2025'teki uyarısına karşın TFF'nin kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 13:09
TFF'den Başsavcılığın koordinasyon uyarısına rağmen sevk
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "futbolda bahis soruşturmaları" olarak bilinen ve futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yürütülen adli soruşturma kapsamında 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna yazı gönderildiği ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yazıda; TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği, "şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesi ile henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği" belirtilerek, idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmedi.

Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu işlemin, devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği öğrenildi.



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