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A Milli Takım'da Can Uzun idmana çıkmadı!

Can Uzun, idman öncesinde hissettiği ağrı nedeniyle A Milli Takımımızın İstanbul'daki son antrenmanında yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 11:39 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 12:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da Can Uzun idmana çıkmadı!
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A Milli Futbol Takımı, cuma günü deplasmanda Belçika ile yapacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçının hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edilen Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı.

Can Uzun ise hissettiği ağrı sebebiyle idmana katılmadı.

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