Trabzonspor'a yeni Oulai: Eddy Doue

Yaz transfer döneminde kadrosuna 14 yeni isim katan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması da sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTEDEKİ İSİM
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen 20 yaşındaki Eddy Doue'yi gündeminden düşürmüyor.
YENİDEN HAMLE
Yaz döneminde transferi için girişimde bulunulan ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu için Trabzonspor'un ara transfer döneminde yeniden Estrela'nın kapısını çalabileceği belirtildi.
REIS'İN TALEPLERİ
Trabzonspor, merkezde çift yönlü görev yapabilen, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor. Özellikle oyun kurma özelliği bulunan bir 8 numara transfer etmek isteyen bordo-mavililerde izleme ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Thomas Reis'in öncelik listesi doğrultusunda hazırlanan diğer adaylar için de önümüzdeki aylarda temasların başlaması bekleniyor.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen 20 yaşındaki Eddy Doue'yi gündeminden düşürmüyor.
YENİDEN HAMLE
Yaz döneminde transferi için girişimde bulunulan ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu için Trabzonspor'un ara transfer döneminde yeniden Estrela'nın kapısını çalabileceği belirtildi.
REIS'İN TALEPLERİ
Trabzonspor, merkezde çift yönlü görev yapabilen, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor. Özellikle oyun kurma özelliği bulunan bir 8 numara transfer etmek isteyen bordo-mavililerde izleme ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Thomas Reis'in öncelik listesi doğrultusunda hazırlanan diğer adaylar için de önümüzdeki aylarda temasların başlaması bekleniyor.