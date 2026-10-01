Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Trabzonspor'a yeni Oulai: Eddy Doue

Trabzonspor, orta sahaya çift yönlü görev yapabilen, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor. Estrela'da forma giyen 20 yaşındaki Eddy Doue listede yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 10:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a yeni Oulai: Eddy Doue
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yaz transfer döneminde kadrosuna 14 yeni isim katan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması da sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LİSTEDEKİ İSİM

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen 20 yaşındaki Eddy Doue'yi gündeminden düşürmüyor.

YENİDEN HAMLE

Yaz döneminde transferi için girişimde bulunulan ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu için Trabzonspor'un ara transfer döneminde yeniden Estrela'nın kapısını çalabileceği belirtildi.

REIS'İN TALEPLERİ

Trabzonspor, merkezde çift yönlü görev yapabilen, dinamik ve teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu arıyor. Özellikle oyun kurma özelliği bulunan bir 8 numara transfer etmek isteyen bordo-mavililerde izleme ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Thomas Reis'in öncelik listesi doğrultusunda hazırlanan diğer adaylar için de önümüzdeki aylarda temasların başlaması bekleniyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.