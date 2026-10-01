Beşiktaş, EuroLeague'de üç farklı rekorunu tazeledi!

Beşiktaş, 13 yıllık aranın ardından döndüğü EuroLeague'de Aleksandar Nikolic Salonu'nda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlıklar nedeniyle son iki sezonun büyük bölümünü kaçıran Scottie Wilbekin, eski formuna kavuştuğunu kanıtlayarak 4/5 üçlük isabetiyle 20 sayı üretti ve siyah-beyazlıları deplasmanda galibiyete taşıdı.
Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir gece geçiren Beşiktaş, Maccabi karşısında akıl almaz bir hücum performansı sergiledi. Kara Kartal, EuroLeague'e döneli bir haftadan kısa süre içinde üç farklı kulüp rekorunu kırmış oldu.
En Yüksek Skor: 2012-13 sezonundaki son EuroLeague macerasında 86 sayıyı hiç geçemeyen Beşiktaş, 1. haftada Valencia Basket'e karşı bulduğu 94 sayıyla rekoru çabuk unutturdu.
- Beşiktaş, Maccabi potasına 109 sayı bırakarak kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague'de 100 sayı barajını aştı.
- En Çok Üç Sayı İsabeti: Siyah-beyazlılar, 18 dış atış isabetiyle sadece günler önce kırdığı rekoru daha da ileriye taşıdı.
- En Çok Asist: 25 asistle top paylaşımında zirveye çıkan takım, bu alandaki kulüp rekorunu da tazeledi.
Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir gece geçiren Beşiktaş, Maccabi karşısında akıl almaz bir hücum performansı sergiledi. Kara Kartal, EuroLeague'e döneli bir haftadan kısa süre içinde üç farklı kulüp rekorunu kırmış oldu.
En Yüksek Skor: 2012-13 sezonundaki son EuroLeague macerasında 86 sayıyı hiç geçemeyen Beşiktaş, 1. haftada Valencia Basket'e karşı bulduğu 94 sayıyla rekoru çabuk unutturdu.
- Beşiktaş, Maccabi potasına 109 sayı bırakarak kulüp tarihinde ilk kez EuroLeague'de 100 sayı barajını aştı.
- En Çok Üç Sayı İsabeti: Siyah-beyazlılar, 18 dış atış isabetiyle sadece günler önce kırdığı rekoru daha da ileriye taşıdı.
- En Çok Asist: 25 asistle top paylaşımında zirveye çıkan takım, bu alandaki kulüp rekorunu da tazeledi.