Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. Konyaspor'un gollerini Melih İbrahimoğlu ile Mustafa Muhammed kaydederken, Filistin Milli Takımı adına Muhammed Sandouqa iki kez fileleri havalandırdı.
📢 "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir"
🇹🇷🇵🇸 Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçında son düdük 89.59'da çaldı. pic.twitter.com/PsBifAx5AK https://t.co/9jWTuy9FZq
— Sporx (@sporx) September 30, 2026
MAÇTA ÖZEL ANMA
📱 Konyasporlu minik taraftarlar, Filistinli futbolcularla fotoğraf çekilebilmek için telefonlarını sahaya attı. pic.twitter.com/tm5Vmg12LI https://t.co/OiD1g4ErK4
— Sporx (@sporx) September 30, 2026
Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşma sırasında stat ışıkları bir süre kapatıldı.
🇵🇸 Filistinli çocuklar için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na sahaya oyuncaklar atıldı. pic.twitter.com/SpwkpcaNSz https://t.co/8Xg6xzTdF2
— Sporx (@sporx) September 30, 2026
7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yer aldığı bir videonun yayımlandığı belirtildi.
Tribünlerde bulunan futbolseverler iki takımın oyuncularını da alkışlarken, bazı taraftarlar sahaya peluş oyuncaklar attı. Karşılaşmayı izleyen taraftarların Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı da görüntülere yansıdı.
PANOLARDA FİLİSTİN MESAJLARI
⏱️ 10:14'te oyun durduruldu, stat ışıkları söndürüldü.
➡️ İsrail'in öldürdüğü 1014 Filistinli sporcu, Konya'daki maçta anıldı. pic.twitter.com/9vJR9aU5Fe https://t.co/3nq3O4IN1E
— Sporx (@sporx) September 30, 2026
Saha kenarındaki reklam panolarında Türkçe ve İngilizce olarak Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar, yerinden edilen kişiler ve Filistin'e destekle ilgili çeşitli mesajlara yer verildi.
Panolarda, "Gazze'de 1 yaşın altında 1029 çocuk öldürüldü. Gazze'de 4 bin çocuk ampute edildi. Gazze'de 1,2 milyon kişi çadırlarda kalıyor" ifadelerinin yanı sıra İsrail ve Filistin'e ilişkin siyasi mesajlar da gösterildi.
MAÇ 89.59'DA BİTİRİLDİ
Karşılaşmanın son dakikası oynanırken statta özel bir anons yapıldı ve mücadele 89 dakika 59 saniyede sona erdirildi. Maçın bu dakikada bitirildiği farklı kaynaklarda da aktarıldı.
Anonsta şu ifadelere yer verildi:
"Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin'de yalnızca maçlar değil, hayatlar, hayaller, çocukluklar yarım kalıyor. Bugün burada 90 dakikayı tamamlamıyoruz. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 90 dakika tamamlanmadan, 89.59'da sonlandırıyoruz."
FİLİSTİNLİ FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİLER
Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol üyeleri sahaya inerek Filistinli futbolcularla bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.
Çiçek takdiminin ardından bazı Filistinli futbolcular, kendilerine gösterilen ilgi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.