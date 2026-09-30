Konya'da dostluk kazandı!

Filistin Günü etkinlikleri kapsamında TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan dostluk karşılaşması 2-2 sona erdi. Mücadele, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" anonsunun ardından 89 dakika 59 saniyede bitirildi.

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calendar 30 Eylül 2026 23:26 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 23:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya'da dostluk kazandı!
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Filistin Günü etkinlikleri kapsamında TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda dostluk maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. Konyaspor'un gollerini Melih İbrahimoğlu ile Mustafa Muhammed kaydederken, Filistin Milli Takımı adına Muhammed Sandouqa iki kez fileleri havalandırdı.

MAÇTA ÖZEL ANMA

Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşma sırasında stat ışıkları bir süre kapatıldı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yer aldığı bir videonun yayımlandığı belirtildi.

Tribünlerde bulunan futbolseverler iki takımın oyuncularını da alkışlarken, bazı taraftarlar sahaya peluş oyuncaklar attı. Karşılaşmayı izleyen taraftarların Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı da görüntülere yansıdı.

PANOLARDA FİLİSTİN MESAJLARI

Saha kenarındaki reklam panolarında Türkçe ve İngilizce olarak Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar, yerinden edilen kişiler ve Filistin'e destekle ilgili çeşitli mesajlara yer verildi.

Panolarda, "Gazze'de 1 yaşın altında 1029 çocuk öldürüldü. Gazze'de 4 bin çocuk ampute edildi. Gazze'de 1,2 milyon kişi çadırlarda kalıyor" ifadelerinin yanı sıra İsrail ve Filistin'e ilişkin siyasi mesajlar da gösterildi.

MAÇ 89.59'DA BİTİRİLDİ

Karşılaşmanın son dakikası oynanırken statta özel bir anons yapıldı ve mücadele 89 dakika 59 saniyede sona erdirildi. Maçın bu dakikada bitirildiği farklı kaynaklarda da aktarıldı.

Anonsta şu ifadelere yer verildi:

"Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin'de yalnızca maçlar değil, hayatlar, hayaller, çocukluklar yarım kalıyor. Bugün burada 90 dakikayı tamamlamıyoruz. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 90 dakika tamamlanmadan, 89.59'da sonlandırıyoruz."

FİLİSTİNLİ FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİLER

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile protokol üyeleri sahaya inerek Filistinli futbolcularla bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

Çiçek takdiminin ardından bazı Filistinli futbolcular, kendilerine gösterilen ilgi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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