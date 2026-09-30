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MHK'ya geçici çözüm: Anthony Taylor!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından bu göreve geçici olarak Anthony Taylor'ın atanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 08:10
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: TFF
MHK'ya geçici çözüm: Anthony Taylor!
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TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK'nin eski ve yeni üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF kaynaklarından edinilen bilgilere göre; haklarında ciddi suçlamalar bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin artık göreve devam etmesi mümkün değil, bu nedenle MHK'nın başına geçici olarak bir isim atanacak.

Bu kişi büyük ihtimalle MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor olacak. Taylor'a, yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak. 

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