MHK'ya geçici çözüm: Anthony Taylor!

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK'nin eski ve yeni üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF kaynaklarından edinilen bilgilere göre; haklarında ciddi suçlamalar bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin artık göreve devam etmesi mümkün değil, bu nedenle MHK'nın başına geçici olarak bir isim atanacak.
Bu kişi büyük ihtimalle MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor olacak. Taylor'a, yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak.
Bu kişi büyük ihtimalle MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor olacak. Taylor'a, yardımcı olmaları için 3 kişilik bir heyet oluşturulacak.