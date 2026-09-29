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FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri

Uluslar Ligi A Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta önce Fransa'ya sonra da İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 4 sıra birden geriledi

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 16:24
FIFA dünya sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralaması da güncellendi.

Fransızların ardından İtalyanlara da yenilen Ay-yıldızlı takım sıralamada 4 sıra birden geriledi.

İşte İspanya'nın ilk sırada yer aldığı FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve A Milli Takım'ın son durumu:

1-) İspanya: 2002.34 puan

2-) Arjantin: 1970.37 puan

3-) Fransa: 1957.10 puan

4-) İngiltere: 1916.38 puan

5-) Fas: 1806.87 puan

6-) Brezilya: 1802.90 puan

7-) Portekiz: 1797.39 puan

8-) Belçika: 1779.63 puan

9-) Hollanda: 1778.65 puan

10-) Meksika: 1754.16 puan

31-) Türkiye: 1573.77 puan

 

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