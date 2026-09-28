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Barcelona'dan Van Dijk için sürpriz karar! Flick istemedi

Liverpool'un 35 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk'ın gelecek sezon Barcelona'ya bedelsiz olarak önerildiği öne sürüldü. Ancak teknik direktör Hansi Flick'in Hollandalı savunmacıyı kadrosunda düşünmediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 18:20
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan Van Dijk için sürpriz karar! Flick istemedi
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İngiliz basınından The Independent'ın haberine göre, 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun gelecek sezon Barcelona'ya bedelsiz olarak önerildiği belirtildi.

BARCELONA'YA ÖNERİLDİ

Van Dijk'ın Liverpool ile 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinin ardından kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği öne sürüldü.

Hollandalı savunmacının bu doğrultuda Katalan kulübüne önerildiği ifade edildi.

FLICK SICAK BAKMIYOR

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in ise Van Dijk'ın transferine sıcak bakmadığı aktarıldı.

Alman teknik adamın, gelecek sezon 36 yaşında olacak deneyimli savunmacının takıma uyum sağlaması konusunda soru işaretleri taşıdığı belirtildi.

Flick'in Van Dijk yerine Alessandro Bastoni, Ruud Nijstad veya Nico Schlotterbeck gibi daha genç isimlerden birini tercih ettiği kaydedildi.

LIVERPOOL'DA KUPALARI TOPLADI

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Van Dijk, İngiliz ekibiyle bugüne kadar 2 Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FA Cup, 2 İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

35 yaşındaki savunmacı, bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 6 maçta görev yaptı.

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