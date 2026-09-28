Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının kendi yönetimindeki ilk iki maçta galibiyet alamamasının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya, ilk iki karşılaşmasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken, Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu.
"HER ŞEYİ BİR EL HAREKETİYLE DÜZELTEMEZDİM"
Klopp, göreve gelmeden önce Alman futbolunun içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden önce bile Alman futbolunun zor zamanlardan geçtiğini ve Jürgen Klopp'un öylece ortaya çıkıp tüm sorunları bir el hareketiyle çözemeyeceğini biliyordum. Bunu bilmeyenler varsa, şimdi biliyorlar."
"DEĞİŞİKLİKLER ASLA YETERİNCE HIZLI OLMUYOR"
Alman teknik adam, değişim sürecinin zaman alacağını vurgulayarak, "Adımlar asla yeterince büyük, değişiklikler asla yeterince hızlı olmuyor" dedi.
Klopp, takımın gelişimine ilişkin hedefini ise şu sözlerle açıkladı:
"Ancak nihayetinde, yakın gelecekte, herhangi bir rakibin bize karşı oynamakta zorlanacağı bir noktaya gelinecek."
"HER ŞEYİ BİR EL HAREKETİYLE DÜZELTEMEZDİM"
Klopp, göreve gelmeden önce Alman futbolunun içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden önce bile Alman futbolunun zor zamanlardan geçtiğini ve Jürgen Klopp'un öylece ortaya çıkıp tüm sorunları bir el hareketiyle çözemeyeceğini biliyordum. Bunu bilmeyenler varsa, şimdi biliyorlar."
"DEĞİŞİKLİKLER ASLA YETERİNCE HIZLI OLMUYOR"
Alman teknik adam, değişim sürecinin zaman alacağını vurgulayarak, "Adımlar asla yeterince büyük, değişiklikler asla yeterince hızlı olmuyor" dedi.
Klopp, takımın gelişimine ilişkin hedefini ise şu sözlerle açıkladı:
"Ancak nihayetinde, yakın gelecekte, herhangi bir rakibin bize karşı oynamakta zorlanacağı bir noktaya gelinecek."