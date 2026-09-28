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EuroLeague'de çift maç haftası başlayacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası 29 Eylül Salı günü başlayacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, dört gün içinde ikişer karşılaşmaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de çift maç haftası başlayacak!
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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası heyecanı başlıyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta karşılaşmaları 29 Eylül ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.

ANADOLU EFES REAL MADRID'İ AĞIRLAYACAK

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, EuroLeague'deki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BAYERN VE DUBAİ

Fenerbahçe Tarfin, 2. haftada 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile sahasında karşılaşacak.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

BEŞİKTAŞ ÖNCE MACCABI, SONRA BARCELONA İLE OYNAYACAK

Beşiktaş, 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ise İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.

2. HAFTA PROGRAMI

29 Eylül Salı:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri) - Barcelona (İspanya)

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih (Almanya)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya) - Virtus Bologna (İtalya)

21.30 Valencia Basket (İspanya) - Baskonia (İspanya)

21.45 Paris Basketbol (Fransa) - Partizan (Sırbistan)

30 Eylül Çarşamba:

21.05 Maccabi Rapyd (İsrail) - Beşiktaş

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - LDLC ASVEL (Fransa)

3. HAFTA PROGRAMI

1 Ekim Perşembe:

19.00 Hapoel IBI - Real Madrid

21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna - Olympiakos

21.45 Paris Basketbol - Zalgiris

2 Ekim Cuma:

20.00 Beşiktaş - Barcelona

20.45 Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol

21.00 Bayern Münih - Partizan

21.00 LDLC ASVEL - Valencia Basket

21.15 Panathinaikos AKTOR - Maccabi Rapyd

21.30 Baskonia - Armani Olimpia Milan

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