EuroLeague'de çift maç haftası başlayacak!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası heyecanı başlıyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta karşılaşmaları 29 Eylül ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.
ANADOLU EFES REAL MADRID'İ AĞIRLAYACAK
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.
Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes, EuroLeague'deki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BAYERN VE DUBAİ
Fenerbahçe Tarfin, 2. haftada 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile sahasında karşılaşacak.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
BEŞİKTAŞ ÖNCE MACCABI, SONRA BARCELONA İLE OYNAYACAK
Beşiktaş, 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ise İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
2. HAFTA PROGRAMI
29 Eylül Salı:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri) - Barcelona (İspanya)
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)
20.45 Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih (Almanya)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel IBI (İsrail)
21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya) - Virtus Bologna (İtalya)
21.30 Valencia Basket (İspanya) - Baskonia (İspanya)
21.45 Paris Basketbol (Fransa) - Partizan (Sırbistan)
30 Eylül Çarşamba:
21.05 Maccabi Rapyd (İsrail) - Beşiktaş
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - LDLC ASVEL (Fransa)
3. HAFTA PROGRAMI
1 Ekim Perşembe:
19.00 Hapoel IBI - Real Madrid
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna - Olympiakos
21.45 Paris Basketbol - Zalgiris
2 Ekim Cuma:
20.00 Beşiktaş - Barcelona
20.45 Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol
21.00 Bayern Münih - Partizan
21.00 LDLC ASVEL - Valencia Basket
21.15 Panathinaikos AKTOR - Maccabi Rapyd
21.30 Baskonia - Armani Olimpia Milan
ANADOLU EFES REAL MADRID'İ AĞIRLAYACAK
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.
Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes, EuroLeague'deki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ BAYERN VE DUBAİ
Fenerbahçe Tarfin, 2. haftada 29 Eylül Salı günü saat 20.45'te sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile sahasında karşılaşacak.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
BEŞİKTAŞ ÖNCE MACCABI, SONRA BARCELONA İLE OYNAYACAK
Beşiktaş, 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ise İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
EuroLeague'e 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında sahasında Valencia Basket'e 96-94 mağlup oldu.
2. HAFTA PROGRAMI
29 Eylül Salı:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri) - Barcelona (İspanya)
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)
20.45 Fenerbahçe Tarfin - Bayern Münih (Almanya)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hapoel IBI (İsrail)
21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya) - Virtus Bologna (İtalya)
21.30 Valencia Basket (İspanya) - Baskonia (İspanya)
21.45 Paris Basketbol (Fransa) - Partizan (Sırbistan)
30 Eylül Çarşamba:
21.05 Maccabi Rapyd (İsrail) - Beşiktaş
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) - LDLC ASVEL (Fransa)
3. HAFTA PROGRAMI
1 Ekim Perşembe:
19.00 Hapoel IBI - Real Madrid
21.00 Kızılyıldız - Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna - Olympiakos
21.45 Paris Basketbol - Zalgiris
2 Ekim Cuma:
20.00 Beşiktaş - Barcelona
20.45 Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketbol
21.00 Bayern Münih - Partizan
21.00 LDLC ASVEL - Valencia Basket
21.15 Panathinaikos AKTOR - Maccabi Rapyd
21.30 Baskonia - Armani Olimpia Milan