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Nübel'li Almanya evinde kayıp!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Almanya, sahasında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaşlı kaleci Alexander Nübel, Almanya'nın kalesinde 90 dakika görev yaptı.

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calendar 27 Eylül 2026 23:39
Fotoğraf: Imago
Nübel'li Almanya evinde kayıp!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadelede kazanan taraf, 1-0'lık skorla Yunanistan oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KOURBELIS'TEN GALİBİYET GOLÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Yunanistan, 74. dakikada Dimitrios Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde Almanya'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Yunanistan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

NÜBEL İLK 11'DE YER ALDI

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Almanya'nın ilk 11'inde sahaya çıktı. Jürgen Klopp'un görev verdiği Nübel, karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

Bu sonuçla Yunanistan gruptaki ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükselirken, Almanya 1 puanda kaldı.

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