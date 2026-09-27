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Aziz Yıldırım'dan Meydan 1907 projesi açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında, Kenan Evren Lisesi arazisine yapılması planlanan Meydan 1907 projesi tanıtıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 15:47 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 16:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Meydan 1907 projesi açıklaması!
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Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısında, Kenan Evren Lisesi arazisine yapılması planlanan Meydan 1907 projesi tanıtıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Projeye ilişkin sunumu Fenerbahçe yöneticisi Özgür Peker yaptı. Ardından söz alan Aziz Yıldırım, inşaat takvimi, maliyet ve beklenen gelir hakkında konuştu.



"PROJELERİN HAZIRLANMASI 6-8 AY SÜRER"

Aziz Yıldırım, projenin hemen inşaat aşamasına geçmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Özgür Bey anlattı. Hikayenin sonu şu: Buna başlamak değil, projeleri yapmak ve çalışmak 6-8 ay sürer. Sonra inşaat başlayacak. Burası 30 sene bizim. Biz o süreç içerisinde ofisleri, binaları kiraya vereceğiz. Oradan 115 milyon dolar para geliyor. İnşaatın yapımı 80 milyon dolar. İnşaata başladık, bitirdik; 80 milyon. Geliri 100 milyon, karşılıyor. Kulüpten herhangi bir para çıkmayacak."



"YÜZDE 80'E GELİNCE SATIN ALMA ŞANSI VAR"

Arazinin satın alınması ihtimaline de değinen Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak inşaatta yüzde 80'e gelince Milli Emlak'tan satın alma şansınız oluyor. Satın alma değeri de 70-80 milyon dolar. Özgür Bey'ler görüşüyor. Bizim de 20-25 milyon harcadığımız okullar var; burayı 50 milyona alacaklar. 25-30 sene sonra mal sizin, ayrıca 700 milyon dolar kulübün parası olacak. Bu proje bitene kadar sorumluluk bende. Bir sene sonra gidecekler dersiniz."



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