Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, naklen yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konuda Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaklaşan yayın ihalesinin tüm kulüpler açısından büyük önem taşıdığını belirten Adalı, kulüplerin beklentisinin 450 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.
"AÇILIŞ BEDELİ 450 MİLYON DOLAR"
Serdal Adalı, naklen yayın ihalesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kulüpler olarak bizim beklentimiz budur. Kulüpler Birliği ve TFF arasında bu konuda konsensüs var. Allah'ı var federasyon başkanı da bu konuda bizimle aynı fikirde. Yayıncı kuruluş hakkında başka alternatifler var. Ülke içinden de var, yurt dışından da var."
"YILBAŞINA KADAR YAPACAĞIZ"
İhale sürecinin zaman kaybedilmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sefer 10. ayda başladık, yılbaşına kadar da yapacağız bu ihaleyi. Yeni alana süre kalsın diye. Oyalanmayacağız ve kimsenin bizi oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü artık katlanabilir bir hali kalmadı."
"BU LİGİN DEĞERİ MEVCUT DURUMDAN FAZLA"
Beşiktaş Başkanı, yayın gelirleriyle ilgili beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi:
"İnşallah beklediğimiz rakamlara gelecek. Bu ligin değeri mevcut durumdan fazla. Buna inanıyoruz."
"AÇILIŞ BEDELİ 450 MİLYON DOLAR"
Serdal Adalı, naklen yayın ihalesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kulüpler olarak bizim beklentimiz budur. Kulüpler Birliği ve TFF arasında bu konuda konsensüs var. Allah'ı var federasyon başkanı da bu konuda bizimle aynı fikirde. Yayıncı kuruluş hakkında başka alternatifler var. Ülke içinden de var, yurt dışından da var."
"YILBAŞINA KADAR YAPACAĞIZ"
İhale sürecinin zaman kaybedilmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sefer 10. ayda başladık, yılbaşına kadar da yapacağız bu ihaleyi. Yeni alana süre kalsın diye. Oyalanmayacağız ve kimsenin bizi oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü artık katlanabilir bir hali kalmadı."
"BU LİGİN DEĞERİ MEVCUT DURUMDAN FAZLA"
Beşiktaş Başkanı, yayın gelirleriyle ilgili beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi:
"İnşallah beklediğimiz rakamlara gelecek. Bu ligin değeri mevcut durumdan fazla. Buna inanıyoruz."