Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
Bugün
16:00
Litvanya
Azerbaycan
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Serdal Adalı: "Taban 450 milyon dolar"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaklaşan naklen yayın ihalesinde taban fiyatın 450 milyon dolar seviyesinde olması gerektiğini söyledi. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 09:57
Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı: 'Taban 450 milyon dolar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, naklen yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konuda Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaklaşan yayın ihalesinin tüm kulüpler açısından büyük önem taşıdığını belirten Adalı, kulüplerin beklentisinin 450 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

"AÇILIŞ BEDELİ 450 MİLYON DOLAR"

Serdal Adalı, naklen yayın ihalesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpler olarak bizim beklentimiz budur. Kulüpler Birliği ve TFF arasında bu konuda konsensüs var. Allah'ı var federasyon başkanı da bu konuda bizimle aynı fikirde. Yayıncı kuruluş hakkında başka alternatifler var. Ülke içinden de var, yurt dışından da var."

"YILBAŞINA KADAR YAPACAĞIZ"

İhale sürecinin zaman kaybedilmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sefer 10. ayda başladık, yılbaşına kadar da yapacağız bu ihaleyi. Yeni alana süre kalsın diye. Oyalanmayacağız ve kimsenin bizi oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü artık katlanabilir bir hali kalmadı."

"BU LİGİN DEĞERİ MEVCUT DURUMDAN FAZLA"

Beşiktaş Başkanı, yayın gelirleriyle ilgili beklentisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"İnşallah beklediğimiz rakamlara gelecek. Bu ligin değeri mevcut durumdan fazla. Buna inanıyoruz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.