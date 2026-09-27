Sıra sende Miretti: Italiano'dan özel plan

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularının performansını yükseltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'nün haberine göre İtalyan teknik adam, bu kez Fabio Miretti için özel bir plan hazırladı.
MİLLİ ARADA ÖZEL PROGRAM
Italiano'nun milli ara boyunca 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna özel program uygulayacağı belirtildi.
Teknik heyetin, Miretti'nin performansını yükselterek oyuncudan önümüzdeki haftalarda daha fazla faydalanmayı hedeflediği aktarıldı.
AMED MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Fabio Miretti, Amedspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.
İLK 11 PLANI
Vincenzo Italiano'nun Miretti'yi önümüzdeki haftalarda ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi.
İtalyan teknik adamın bu hamleyle merkez orta sahadaki forma rekabetini de en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
MİLLİ ARADA ÖZEL PROGRAM
Italiano'nun milli ara boyunca 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna özel program uygulayacağı belirtildi.
Teknik heyetin, Miretti'nin performansını yükselterek oyuncudan önümüzdeki haftalarda daha fazla faydalanmayı hedeflediği aktarıldı.
AMED MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Fabio Miretti, Amedspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.
İLK 11 PLANI
Vincenzo Italiano'nun Miretti'yi önümüzdeki haftalarda ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi.
İtalyan teknik adamın bu hamleyle merkez orta sahadaki forma rekabetini de en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği belirtildi.