Bugün
19:00
Avusturya
Kosova
Bugün
21:45
İsrail
İrlanda
Bugün
19:00
Danimarka
Galler
Bugün
19:00
Sırbistan
Hollanda
Bugün
21:45
Norveç
Portekiz
Bugün
21:45
Almanya
Yunanistan
Bugün
16:00
Litvanya
Azerbaycan
Bugün
19:00
Cebelitarık
Andora

Sıra sende Miretti: Italiano'dan özel plan

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun milli arada Fabio Miretti'ye özel program uygulayacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 10:34
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Sıra sende Miretti: Italiano'dan özel plan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularının performansını yükseltmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'nün haberine göre İtalyan teknik adam, bu kez Fabio Miretti için özel bir plan hazırladı.

MİLLİ ARADA ÖZEL PROGRAM

Italiano'nun milli ara boyunca 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna özel program uygulayacağı belirtildi.

Teknik heyetin, Miretti'nin performansını yükselterek oyuncudan önümüzdeki haftalarda daha fazla faydalanmayı hedeflediği aktarıldı.

AMED MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Fabio Miretti, Amedspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.

İLK 11 PLANI

Vincenzo Italiano'nun Miretti'yi önümüzdeki haftalarda ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi.

İtalyan teknik adamın bu hamleyle merkez orta sahadaki forma rekabetini de en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.