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Vagner Love'dan duygusal veda: "Sonsuza dek kalbimde"

Eski Süper Lig yıldızı Vagner Love, Moskova'da düzenlenen veda maçının ardından CSKA taraftarlarına seslendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 22:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Vagner Love'dan duygusal veda: 'Sonsuza dek kalbimde'
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Eski Süper Lig yıldızı Vagner Love, CSKA Stadyumu'nda düzenlenen veda maçının ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Moskova'daki VEB Arena'da CSKA Efsaneleri ile Wagner Love Friends takımları arasında oynanan özel karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

"CSKA SONSUZA DEK KALBİMDE OLACAK"

Vagner Love, veda maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CSKA sonsuza dek kalbimde olacak. Tanrı'ya, aileme, başkana ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamı özel kıldınız."

"DUYGULARIM ALT ÜST OLDU"

Brezilyalı futbolcu, CSKA camiasına teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlar için Tanrı'ya ve aileme teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda çok özel bir yeriniz var. Cumhurbaşkanına, hepinize, taraftarlara ve birlikte oynadığım tüm oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Sizsiz bu mümkün olmazdı."

Spor muhabiri Ilya Kovalev'in aktardığına göre Vagner Love ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşamın özel olmasını istiyordum. Siz de özel kıldınız. Söylemesi zor, duygularım alt üst oldu. Çok teşekkür ederim CSKA. CSKA'yı seviyorum! CSKA sonsuza dek kalbimde olacak. CSKA'yı kalbimde taşıyacağım."

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