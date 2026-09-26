Bugün
BİTTİ
Slovenya
0
İskoçya
0
Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İsviçre
Bugün
21:45
Çekya
Hırvatistan
Bugün
21:45
İngiltere
İspanya
Bugün
BİTTİ
San Marino
0
Finlandiya
7
Bugün
BİTTİ
Faroe Adaları
1
Kazakistan
1
Bugün
BİTTİ
Bulgaristan
1
Lüksemburg
2
Bugün
BİTTİ
İzlanda
1
Estonya
1
Bugün
21:45
Arnavutluk
Beyaz Rusya
Bugün
21:45
Slovakya
Moldova
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
Bugün
BİTTİ
Cambridge United
1
AFC Wimbledon
1
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
Bugün
BİTTİ
Plymouth Argyle
0
Burton Albion
1
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
Bugün
BİTTİ
Stockport County
1
Peterborough
0
Bugün
BİTTİ
Wycombe Wanderers
2
Reading
2

Ümit Milli Takım'a 1 puan yetti: Play-off'a kaldı

Ümit Milli Takım, UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, 2-0 öne geçtiği mücadeleden aldığı 1 puanla play-off turuna yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 21:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım'a 1 puan yetti: Play-off'a kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ümit Milli Takım, UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekip, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamasa da aldığı 1 puanla adını play-off turuna yazdırdı.

EMİRHAN İLKHAN PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Ümit Milli Takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Baskısını sürdüren Türkiye, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

UKRAYNA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan Ukrayna, 46. dakikada Danylo Krevsun'un golüyle farkı bire indirdi.

Ümit Milli Takım, bu golün ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alarak bazı fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.

dakikada Ramik Hadzhyiev ile bir gol daha bulan Ukrayna, skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

PLAY-OFF BİLETİ GELDİ

Ümit Milli Takım, Ukrayna deplasmanında aldığı 1 puanla UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri'nde play-off turuna yükseldi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.