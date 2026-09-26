Ümit Milli Takım'a 1 puan yetti: Play-off'a kaldı

Ümit Milli Takım, UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında deplasmanda Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı ekip, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamasa da aldığı 1 puanla adını play-off turuna yazdırdı.
EMİRHAN İLKHAN PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Ümit Milli Takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Baskısını sürdüren Türkiye, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
UKRAYNA GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıya etkili başlayan Ukrayna, 46. dakikada Danylo Krevsun'un golüyle farkı bire indirdi.
Ümit Milli Takım, bu golün ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alarak bazı fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.
dakikada Ramik Hadzhyiev ile bir gol daha bulan Ukrayna, skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
PLAY-OFF BİLETİ GELDİ
Ümit Milli Takım, Ukrayna deplasmanında aldığı 1 puanla UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri'nde play-off turuna yükseldi.
EMİRHAN İLKHAN PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Ümit Milli Takım, 12. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Baskısını sürdüren Türkiye, 33. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
UKRAYNA GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıya etkili başlayan Ukrayna, 46. dakikada Danylo Krevsun'un golüyle farkı bire indirdi.
Ümit Milli Takım, bu golün ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alarak bazı fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.
dakikada Ramik Hadzhyiev ile bir gol daha bulan Ukrayna, skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
PLAY-OFF BİLETİ GELDİ
Ümit Milli Takım, Ukrayna deplasmanında aldığı 1 puanla UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri'nde play-off turuna yükseldi.