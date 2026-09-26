Batrakov'dan Galatasaray itirafı: 'Tüylerim diken diken oldu!'

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Rusya Milli Takımı kampında konuşan 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tribünlerinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.





"HİÇBİR TAKIMLA KIYASLANAMAZ"

Galatasaray tribünlerinin atmosferinden övgüyle bahseden Batrakov, "Galatasaray tribünleri hiçbir takımla kıyaslanmayacak kadar iyi. Çok keyif alıyorum. Geçen gün eski Liverpool oyuncusu Andrew Robertson'un açıklamaları denk geldi; en güçlü atmosferin Galatasaray olduğunu kendisi söylüyor." ifadelerini kullandı.





"TARAFTAR VE TAKIMIN İLETİŞİMİ BAMBAŞKA"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maça da değinen genç futbolcu, "Şimdi Barcelona ile oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Taraftar ve takımın iletişimi bambaşka seviyede." dedi.





"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU!"

Kocaelispor karşılaşmasında yaşadığı anı anlatan Batrakov, tribünlerin kendisinde yarattığı etkiyi şu sözlerle aktardı:





"Son iç saha maçıydı ve yedek kulübesindeydim. Isınmaya gitmemi söylediler, yeleği giyip hareketlenmeye başladım. Tam o anda stat inlemeye başladı, adeta tüylerim diken diken oldu! İçimden 'Beni hemen oyuna al, hazırım' dedim."





Galatasaray'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Batrakov, sözlerini şöyle tamamladı:



"Burada olmaktan ve bu havayı solumaktan inanılmaz keyif alıyorum."



