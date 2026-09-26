Dün
BİTTİ
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
1
Dün
BİTTİ
Macaristan
0
Ukrayna
1
Dün
BİTTİ
İtalya
0
Belçika
2
Dün
BİTTİ
Türkiye
0
Fransa
1
Dün
BİTTİ
Ermenistan
2
Letonya
0
Dün
BİTTİ
Karadağ
2
Güney Kıbrıs
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Girona
2
Albacete
0
Dün
BİTTİ
FC Dordrecht
3
Almere
2
Dün
BİTTİ
Galway United FC
1
Shelbourne
1
Dün
BİTTİ
Raith Rovers
0
Livingston
2
Dün
BİTTİ
Arbroath
2
Queen's Park
1
Dün
BİTTİ
Ayr United
0
Stenhousemuir
1
Dün
BİTTİ
Inverness CT
2
Greenock Morton
0
Dün
BİTTİ
Avustralya
1
Brezilya
1
Dün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Dün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Dün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
Dün
BİTTİ
Niger
2
Lesotho
1
Dün
BİTTİ
Togo
1
Burundi
0
Dün
BİTTİ
Malavi
2
Güney Sudan
1
Dün
BİTTİ
Nijerya
2
Madagaskar
1
Dün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
Dün
BİTTİ
Ruanda
3
Liberya
1
Dün
BİTTİ
Mali
3
Cape Verde
1
Dün
BİTTİ
Fas
2
Gabon
0
Dün
BİTTİ
Cezayir
3
Zambia
1
Dün
BİTTİ
Mısır
0
Angola
0
Dün
BİTTİ
Burkina Faso
1
Benin
1

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı. A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 1-0 mağlup olurken grubun diğer maçında Belçika, İtalya'yı deplasmanda 2-0 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 01:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın galibiyet golünü Kylian Mbappe kaydetti.

BELÇİKA İTALYA'YI DEPLASMANDA YENDİ

Türkiye'nin grubundaki diğer karşılaşmada Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Mika Godts ve Dodi Lukebakio attı.

İLK HAFTA TAMAMLANIYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk haftanın programı yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Gecenin sonuçları şöyle:

A LİGİ

1. Grup:

Türkiye-Fransa: 0-1

İtalya-Belçika: 0-2

B LİGİ

2. Grup:

Gürcistan-Kuzey İrlanda: 0-1

Macaristan-Ukrayna: 0-1

4. Grup:

Polonya-Bosna Hersek: 0-0

İsveç-Romanya: 2-1

C LİGİ

2. Grup:

Ermenistan-Letonya: 2-0

Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

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