Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında A, B ve C liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Fransa'nın galibiyet golünü Kylian Mbappe kaydetti.
BELÇİKA İTALYA'YI DEPLASMANDA YENDİ
Türkiye'nin grubundaki diğer karşılaşmada Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Mika Godts ve Dodi Lukebakio attı.
İLK HAFTA TAMAMLANIYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk haftanın programı yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Gecenin sonuçları şöyle:
A LİGİ
1. Grup:
Türkiye-Fransa: 0-1
İtalya-Belçika: 0-2
B LİGİ
2. Grup:
Gürcistan-Kuzey İrlanda: 0-1
Macaristan-Ukrayna: 0-1
4. Grup:
Polonya-Bosna Hersek: 0-0
İsveç-Romanya: 2-1
C LİGİ
2. Grup:
Ermenistan-Letonya: 2-0
Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1
BELÇİKA İTALYA'YI DEPLASMANDA YENDİ
Türkiye'nin grubundaki diğer karşılaşmada Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Mika Godts ve Dodi Lukebakio attı.
İLK HAFTA TAMAMLANIYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk haftanın programı yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Gecenin sonuçları şöyle:
A LİGİ
1. Grup:
Türkiye-Fransa: 0-1
İtalya-Belçika: 0-2
B LİGİ
2. Grup:
Gürcistan-Kuzey İrlanda: 0-1
Macaristan-Ukrayna: 0-1
4. Grup:
Polonya-Bosna Hersek: 0-0
İsveç-Romanya: 2-1
C LİGİ
2. Grup:
Ermenistan-Letonya: 2-0
Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1