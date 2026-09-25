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Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan sürpriz teklif!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 16:10 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan sürpriz teklif!
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Abdullah Avcı'nın yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan deneyimli teknik adamın, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı aktarıldı. 

CSKA SOFYA'NIN ADAYLARI ARASINDA

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre, Hristo Yanev'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan CSKA Sofya'nın adayları arasında Abdullah Avcı da bulunuyor.

63 yaşındaki teknik adamın CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüp çalıştıracağı ifade edildi. 

TRABZONSPOR'A RAKİP OLABİLİR

Avcı'nın CSKA Sofya'nın başına geçmesi halinde dikkat çekici bir karşılaşma da yaşanacak. CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Deneyimli teknik adam, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. 

ÇORUM FK İLE ANILDI

Abdullah Avcı'nın adı, Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından Çorum FK ile de anılmıştı. Çorum FK, rotasını Burak Yılmaz'a çevirdi ve genç teknik adamla anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'DA 44 MAÇ

Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'da görev yaptı. Bordo-mavili ekipte 44 maçta takımın başında yer alan Avcı, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.  Avcı, Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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