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UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi

Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın ardından Matteo Guendouzi'nin dört maçlık cezasının üç maça indirildiğini açıkladı. Cezanın iki maçı ise bir yıl süreyle ertelendi. Fransız oyuncu, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

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calendar 25 Eylï¿½l 2026 18:14 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylï¿½l 2026 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Guendouzi müjdesi
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UEFA, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasının 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında, "26 Ağustos tarihinde Olimpik Lyon ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen ikisi ertelemeli 4 maçlık müsabakalardan men cezası; kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam 3 maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Roma maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulunun söz konusu kararının ardından 2. haftada Aston Villa ile 14 Ekim'de yapılacak karşılaşmada oynayabilecek.

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