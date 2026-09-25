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Manchester City'ye tarihi şok! 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu

Manchester City'nin, Premier League'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğu öne sürüldü. İngiliz ekibine uygulanacak yaptırım henüz belirlenmezken kulübün karara itiraz etmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 16:58 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 18:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester City'ye tarihi şok! 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu
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İngiltere futbolunda dengeleri değiştirebilecek tarihi bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre bağımsız komisyon, Manchester City'yi Premier League'in mali düzenlemelerine ilişkin suçlamaların neredeyse tamamında suçlu buldu.

Konu hakkında bilgilendirilen ancak kamuoyuna açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için isimleri paylaşılmayan kaynaklar, Manchester City'nin 115 suçlamadan yalnızca birinden beraat ettiğini aktardı.

MAN CITY'YE YÖNELTİLEN 115 SUÇLAMA

İşte Premier Lig tarafından City'ye yöneltilen suçlamaların tam dökümü;

* 2009/10 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar (bu sezon dahil) doğru ve güncel mali bilgilerin sunulmaması: 54 ihlal

* Aralık 2018'den günümüze [Şubat 2023] kadar Premier Lig soruşturmalarında işbirliği yapmama: 35 ihlal

* 2009/10 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar (bu sezon dahil) oyuncular ve teknik direktörlerin ücretlerine ilişkin doğru mali raporlar sunmama: 14 ihlal

* 2015/16 sezonundan 2017/18 sezonuna kadar (bu sezon dahil) Premier Lig kârlılık ve sürdürülebilirlik yönetmeliklerinin ihlali: 7 ihlal

* UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Fair Play Yönetmelikleri dahil olmak üzere UEFA yönetmeliklerine uymama: 5 ihlal

YAPTIRIM HENÜZ BELİRLENMEDİ

Manchester City'ye uygulanacak ceza konusunda henüz karar verilmediği ve bütün seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Premier League talimatlarının ilgili maddesinde kınama, para cezası, puan silme ve ligden ihraç gibi farklı yaptırımlar bulunuyor. Bağımsız komisyonun bu cezalardan birkaçını birlikte uygulama yetkisi de bulunuyor.

Olası bir puan silme cezasının mevcut sezona veya geçmiş dönemlere uygulanabileceği ifade edilirken Manchester City'nin kazandığı şampiyonlukların durumunun da tartışmaya açılabileceği kaydedildi.

İngiliz kulübünün verilecek karara karşı temyiz hakkını kullanması bekleniyor.

MANCHESTER CITY'DEN İLK AÇIKLAMA

Manchester City'den bir sözcü, The Athletic'e yaptığı açıklamada sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Premier League tarafından yürütülen süreç devam etmektedir. Tamamlanması gereken önemli aşamalar bulunmakta ve konu sıkı gizlilik kurallarına tabi tutulmaktadır. Bu nedenle Manchester City'nin tutumu, kulübün Şubat 2023'te yayımladığı açıklamayla aynı doğrultudadır."

Manchester City, Premier League yönetiminin taraflı etkilerden uzak, bağımsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği inancıyla sekiz yıl boyunca hukuki sürece titizlikle saygı göstermiştir."

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Manchester City, Premier League'in Şubat 2023'te açıkladığı suçlamaların ardından yaptığı açıklamada büyük bir şaşkınlık yaşadığını duyurmuştu.

İngiliz kulübü, hakkındaki iddiaları çürütecek kapsamlı delillere sahip olduğunu savunmuş ve dosyanın bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesini memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

City yönetimi, soruşturmanın başladığı günden bu yana mali kuralları ihlal ettiği yönündeki bütün iddiaları reddetti.

M. UNITED CEPHESİNDEN İLK TEPKİ

Manchester United'ın eski kaptanı Rio Ferdinand da Manchester City hakkındaki kararın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ferdinand, iki Manchester ekibinin 2011-2012 sezonunu 89 puanla tamamladığı ve City'nin averajla şampiyonluğa ulaştığı tarihi yarışa göndermede bulunarak, "Müzede sergilenecek bir Premier League şampiyonluğu daha." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Manchester City hakkındaki soruşturma, Alman gazetesi Der Spiegel'in Kasım 2018'de kulübe ait olduğu belirtilen sızdırılmış mali belgeleri yayımlamasının ardından başladı.

Premier League, 2009 ile 2018 yılları arasındaki dönemi kapsayan inceleme sonucunda Manchester City'yi doğru mali bilgiler sunmamak, futbolculara ve teknik direktörlere yapılan ödemelerin ayrıntılarını eksik bildirmekle suçladı.

Kulübe ayrıca UEFA'nın Finansal Fair Play düzenlemelerini, Premier League'in Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı ihlal ettiği ve yürütülen soruşturmayla yeterli düzeyde iş birliği yapmadığı yönünde suçlamalar yöneltildi.

UEFA'NIN CEZASI CAS'TAN DÖNMÜŞTÜ

UEFA, Der Spiegel tarafından yayımlanan belgelerin ardından Şubat 2020'de Manchester City'ye Avrupa kupalarından iki yıl men ve 30 milyon euro para cezası vermişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, beş ay sonra Avrupa kupalarından men cezasını kaldırmıştı. CAS, bazı ihlallerin kanıtlanamadığına, bazılarının ise UEFA düzenlemelerine göre zaman aşımına uğradığına hükmetmişti.

Buna karşın Manchester City, UEFA'nın soruşturmasıyla yeterli düzeyde iş birliği yapmadığı gerekçesiyle 8,8 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

GUARDIOLA AYRILDI, MARESCA GELDİ

Manchester City'de Kasım 2024'te sözleşmesini Haziran 2027'ye kadar uzatan Pep Guardiola, kulübün soruşturma sonucunda küme düşürülmesi durumunda bile görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Ancak Guardiola, geçtiğimiz mayıs ayında Manchester City'deki 10 yıllık dönemini noktaladı. İspanyol teknik adamın yerine Enzo Maresca getirildi.

Maresca yönetiminde 2026-27 sezonuna beşte beş yaparak başlayan Manchester City, Premier League'in zirvesinde bulunuyor.

Yaz transfer döneminde yaklaşık 450 milyon sterlin harcayan İngiliz ekibi, Chelsea'den Enzo Fernandez'i 125 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

ŞAMPİYONLUKLAR ELİNDEN ALINIRSA NE OLACAK?

- 11/12: Manchester United
- 13/14: Liverpool
- 17/18: Manchester United
- 18/19: Liverpool
- 20/21: Manchester United
- 21/22: Liverpool
- 22/23: Arsenal
- 23/24: Arsenal

Manchester City'nin tüm Premier League şampiyonlukları elinden alınırsa yeni şampiyonlar böyle olacak.

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