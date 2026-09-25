CANLI
9'
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
0
Bugün
21:45
Macaristan
Ukrayna
Bugün
21:45
İtalya
Belçika
Bugün
21:45
Türkiye
Fransa
CANLI
10'
Ermenistan
0
Letonya
0
Bugün
21:45
Karadağ
Güney Kıbrıs
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:30
Girona
Albacete
Bugün
22:00
FC Dordrecht
Almere
Bugün
21:45
Galway United FC
Shelbourne
Bugün
21:45
Raith Rovers
Livingston
Bugün
21:45
Arbroath
Queen's Park
Bugün
21:45
Ayr United
Stenhousemuir
Bugün
21:45
Inverness CT
Greenock Morton
Bugün
BİTTİ
Avustralya
1
Brezilya
1
Bugün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Bugün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
CANLI
48'
Niger
2
Lesotho
0
CANLI
8'
Togo
0
Burundi
0
CANLI
11'
Malavi
0
Güney Sudan
0
CANLI
11'
Nijerya
0
Madagaskar
0
Bugün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
CANLI
6'
Ruanda
1
Liberya
0
Bugün
22:00
Mali
Cape Verde
Bugün
22:00
Fas
Gabon
Bugün
22:00
Cezayir
Zambia
Bugün
22:00
Mısır
Angola
Bugün
22:00
Burkina Faso
Benin

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 17:40
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim Cuma günü Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Milliler, Slovenya ile rövanş karşılaşmasını ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası'nın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Toulouse), Sudenur Yolcu (Sultanbeyligücü)

Defans: Fatma Şakar, İpek Kaya (Fenerbahçe ArsaVev), Sejde Aylin Abrahamsson, Kezban Tağ (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray), İlayda Civelek, Meryem Küçükbirinci, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Rabianur Küçük (Trabzonspor)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Nihal Saraç (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Trabzonspor), Halle Houssein (Sheffield United), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev), Elanaz Demirbaş (Eintracht Frankfurt), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Tuana Mahmoud (Werder Bremen)

Forvet: Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Sand), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.