Türkiye - Fransa: Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, İsmail, Arda, Can, Kerem, Barış Alper.
Fransa: Maignan, Diouf, Lacroix, Upamecano, Kounde, Camavinga, Rabiot, Doue, Cherki, Olise, Mbappe.
Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
ORKUN FORMA GİYEMEYECEK
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.
FRANSA, 2026 DÜNYA KUPASI DÖRDÜNCÜSÜ
Fransa, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı.
Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi.
Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
FRANSA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)
Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)
Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 655'inci müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 654 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
Milliler, 654 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 37'NCİ MÜCADELE
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek.
İtalyan teknik adamla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 46 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:
Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak.
Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.
SON MAÇ 2019'DA
İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
İLK MAÇ 1996'DA
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
MİLLİ TAKIM, KOCAELİ'DE 3. KEZ SAHNEDE
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıkacak.
Ay yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde yer alırken, bu seviyedeki ilk karşılaşmasını Kocaeli Stadı'nda oynayacak. Böylece Kocaeli, Türkiye'nin organizasyonun en üst ligindeki ilk maçına ev sahipliği yapan kent olacak.
Kocaeli, 2008'de başlayan A Milli Takım serüveninde, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, kentte daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, üçüncü maçında Fransa karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.
Türkiye'nin Kocaeli'deki milli maç serüveni, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda oynanan Şili karşılaşmasıyla başladı.
Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, Şili ile yaptığı özel maçtan Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Kocaeli, bu karşılaşmadan 17 yıl sonra ay-yıldızlı ekibin 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan maçına ev sahipliği yaptı.
Bu kez Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Böylece Kocaeli'de oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.
KOCAELİLİ FUTBOLCULAR DA KADRODA
Gürcistan karşılaşmasında Kocaeli doğumlu futbolcular Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de forma giydi. Merih Demiral, 22 ve 52. dakikalarda attığı gollerle milli takımın galibiyetine katkı sağladı.
Kocaelili iki futbolcu, Fransa ile oynanacak karşılaşmanın da aday kadrosunda yer alıyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada kaptanlık pazubendini Merih Demiral'ın takması bekleniyor. Kocaelili savunma oyuncusu, kaptan olarak sahaya çıkması halinde doğduğu kentte A Milli Takım'a Fransa karşısında liderlik edecek.
Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla A Milli Takım'ın Kocaeli'de oynadığı maç sayısı 3'e çıkacak.
Kocaeli Stadı da Gürcistan karşılaşmasının ardından milli takımın kentteki ikinci maçına ev sahipliği yapacak.
ZIDANE, MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKACAK
Türkiye-Fransa karşılaşması, Fransız futbolunun önemli isimlerinden Zinedine Zidane açısından da ayrı anlam taşıyor.
Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane, bu görevdeki ilk maçına Kocaeli'de çıkacak.
Futbolculuk kariyerinde Fransa ile 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Zidane, milli takım formasıyla Türkiye'ye karşı da iki kez sahaya çıktı.
Zidane, 1996 ve 2000 yıllarındaki karşılaşmalarda Fransa'nın Türkiye'ye karşı aldığı galibiyetlerde forma giydi.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Salih, İsmail, Arda, Can, Kerem, Barış Alper.
Fransa: Maignan, Diouf, Lacroix, Upamecano, Kounde, Camavinga, Rabiot, Doue, Cherki, Olise, Mbappe.
Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
ORKUN FORMA GİYEMEYECEK
Ay-yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Orkun, milli takımın pazartesi ve salı günü gerçekleştirdiği antrenmanlarda da takımla çalışamadı.
FRANSA, 2026 DÜNYA KUPASI DÖRDÜNCÜSÜ
Fransa, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı.
Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi.
Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 30 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk, Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
FRANSA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)
Defans: Andy Diouf (Inter), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih)
Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)
Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennais), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih)
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 655'inci müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel toplam 654 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 906 gol attı, kalesinde 932 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 654 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
Milliler, 654 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 37'NCİ MÜCADELE
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 37'nci sınavını Fransa karşısında verecek.
İtalyan teknik adamla 27'si resmi, 9'u özel 36 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 10 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 64 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 46 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki çıktığı maçların sonuçları şöyle:
| Tarih
| Maç
| Organizasyon
| Sonuç
| 12.10.2023
| Hırvatistan-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 0-1
| 15.10.2023
| Türkiye-Letonya
| EURO 2024 Elemeleri
| 4-0
| 18.11.2023
| Almanya-Türkiye
| Özel
| 2-3
| 21.11.2023
| Galler-Türkiye
| EURO 2024 Elemeleri
| 1-1
| 22.03.2024
| Macaristan-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 26.03.2024
| Avusturya-Türkiye
| Özel
| 6-1
| 04.06.2024
| İtalya-Türkiye
| Özel
| 0-0
| 10.06.2024
| Polonya-Türkiye
| Özel
| 2-1
| 18.06.2024
| Türkiye-Gürcistan
| EURO 2024
| 3-1
| 22.06.2024
| Türkiye-Portekiz
| EURO 2024
| 0-3
| 26.06.2024
| Çekya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 02.07.2024
| Avusturya-Türkiye
| EURO 2024
| 1-2
| 06.07.2024
| Hollanda-Türkiye
| EURO 2024
| 2-1
| 06.09.2024
| Galler-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 09.09.2024
| Türkiye-İzlanda
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 11.10.2024
| Türkiye-Karadağ
| UEFA Uluslar Ligi
| 1-0
| 14.10.2024
| İzlanda-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 2-4
| 16.11.2024
| Türkiye-Galler
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-0
| 19.11.2024
| Karadağ-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 20.03.2025
| Türkiye-Macaristan
| UEFA Uluslar Ligi
| 3-1
| 23.03.2025
| Macaristan-Türkiye
| UEFA Uluslar Ligi
| 0-3
| 07.06.2025
| ABD-Türkiye
| Özel
| 1-2
| 10.06.2025
| Meksika-Türkiye
| Özel
| 1-0
| 04.09.2025
| Gürcistan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-3
| 07.09.2025
| Türkiye-İspanya
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 0-6
| 11.10.2025
| Bulgaristan-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 1-6
| 14.10.2025
| Türkiye-Gürcistan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 4-1
| 15.11.2025
| Türkiye-Bulgaristan
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-0
| 18.11.2025
| İspanya-Türkiye
| 2026 Dünya Kupası Elemeleri
| 2-2
| 26.03.2026
| Türkiye-Romanya
| 2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
| 1-0
|31.03.2026
|Kosova-Türkiye
|2026 Dünya Kupası play-off finali
| 0-1
|01.06.2026
|Türkiye-Kuzey Makedonya
|Özel
| 4-0
|07.06.2026
|Türkiye-Venezuela
|Özel
| 2-1
|14.06.2026
|Avustralya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası
| 2-0
|20.06.2026
|Türkiye-Paraguay
|2026 Dünya Kupası
| 0-1
|26.06.2026
|Türkiye-ABD
|2026 Dünya Kupası
| 3-2
Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.
SON MAÇ 2019'DA
İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
İLK MAÇ 1996'DA
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
ARALARINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|14.10.2019
|Paris
|EURO 2020 Elemeleri
|1-1
|08.06.2019
|Konya
|EURO 2020 Elemeleri
|2-0
|05.06.2009
|Lyon
|Özel
|0-1
|26.06.2003
|Paris
|Konfederasyon Kupası
|2-3
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|0-4
|09.06.1996
|Paris
|Özel
|0-4
MİLLİ TAKIM, KOCAELİ'DE 3. KEZ SAHNEDE
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de 3. kez sahaya çıkacak.
Ay yıldızlı ekip, Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde yer alırken, bu seviyedeki ilk karşılaşmasını Kocaeli Stadı'nda oynayacak. Böylece Kocaeli, Türkiye'nin organizasyonun en üst ligindeki ilk maçına ev sahipliği yapan kent olacak.
Kocaeli, 2008'de başlayan A Milli Takım serüveninde, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlı ekip, kentte daha önce oynadığı iki karşılaşmayı da kazanırken, üçüncü maçında Fransa karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.
Türkiye'nin Kocaeli'deki milli maç serüveni, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadı'nda oynanan Şili karşılaşmasıyla başladı.
Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, Şili ile yaptığı özel maçtan Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Kocaeli, bu karşılaşmadan 17 yıl sonra ay-yıldızlı ekibin 14 Ekim 2025'te 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Gürcistan maçına ev sahipliği yaptı.
Bu kez Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Böylece Kocaeli'de oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Türkiye, bu maçlarda 5 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.
KOCAELİLİ FUTBOLCULAR DA KADRODA
Gürcistan karşılaşmasında Kocaeli doğumlu futbolcular Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de forma giydi. Merih Demiral, 22 ve 52. dakikalarda attığı gollerle milli takımın galibiyetine katkı sağladı.
Kocaelili iki futbolcu, Fransa ile oynanacak karşılaşmanın da aday kadrosunda yer alıyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada kaptanlık pazubendini Merih Demiral'ın takması bekleniyor. Kocaelili savunma oyuncusu, kaptan olarak sahaya çıkması halinde doğduğu kentte A Milli Takım'a Fransa karşısında liderlik edecek.
Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla A Milli Takım'ın Kocaeli'de oynadığı maç sayısı 3'e çıkacak.
Kocaeli Stadı da Gürcistan karşılaşmasının ardından milli takımın kentteki ikinci maçına ev sahipliği yapacak.
ZIDANE, MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKACAK
Türkiye-Fransa karşılaşması, Fransız futbolunun önemli isimlerinden Zinedine Zidane açısından da ayrı anlam taşıyor.
Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane, bu görevdeki ilk maçına Kocaeli'de çıkacak.
Futbolculuk kariyerinde Fransa ile 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Zidane, milli takım formasıyla Türkiye'ye karşı da iki kez sahaya çıktı.
Zidane, 1996 ve 2000 yıllarındaki karşılaşmalarda Fransa'nın Türkiye'ye karşı aldığı galibiyetlerde forma giydi.