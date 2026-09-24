Anadolu Efes, Barcelona'ya mağlup!

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya istekli başlayan ve 5. dakikada 14 sayılık (6-20) fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.
Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.
Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.
İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.
Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.
Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.
Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.