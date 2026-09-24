Dün
BİTTİ
Kosova
1
İrlanda
0
Dün
BİTTİ
Avusturya
3
İsrail
1
Dün
BİTTİ
Sırbistan
1
Yunanistan
2
Dün
BİTTİ
Norveç
3
Danimarka
2
Dün
BİTTİ
Portekiz
1
Galler
0
Dün
BİTTİ
Hollanda
1
Almanya
1
Dün
BİTTİ
Andora
1
Malta
2
Dün
BİTTİ
Linheştayn
0
Litvanya
2
Dün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Dün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Dün
BİTTİ
Özbekistan
3
İran
1

Anadolu Efes, Barcelona'ya mağlup!

EuroLeague'in ilk haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 23:29 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 23:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Barcelona'ya mağlup!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya istekli başlayan ve 5. dakikada 14 sayılık (6-20) fark yakalayan lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan ve Dario Brizuela'nın skorer oyunuyla maça ortak olan Barcelona, soyunma odasına 45-44 üstün gitti.

Dengeli bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dario Saric ile skor üretti. Lacivert-beyazlılar, son bölüme 67-63 önde girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyrekte basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında özellikle son bölümde kritik atışları sayıya çeviren Barcelona, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

Barcelona'da 20 sayı kaydeden Brizuela ile 19 sayı üreten Kevin Punter galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te ise Mike James 22, Saric 17 sayı kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.