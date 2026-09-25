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Vedat Muriqi attı, Kosova galibiyete uzandı

UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 3'te Kosova, İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylï¿½l 2026 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vedat Muriqi attı, Kosova galibiyete uzandı
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UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 3'te Kosova ile İrlanda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kosova, 1-0'lık skorla kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'nin oyuncusu Vedat Muriqi, 83. dakikada kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Kosova, Avusturya deplasmanına gidecek. İrlanda, İsrail'e konuk olacak.

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