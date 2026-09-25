Vedat Muriqi attı, Kosova galibiyete uzandı

UEFA Uluslar Ligi Lig B Grup 3'te Kosova ile İrlanda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kosova, 1-0'lık skorla kazandı.
Kosova'ya galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'nin oyuncusu Vedat Muriqi, 83. dakikada kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Kosova, Avusturya deplasmanına gidecek. İrlanda, İsrail'e konuk olacak.
Kosova'ya galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'nin oyuncusu Vedat Muriqi, 83. dakikada kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki maçında Kosova, Avusturya deplasmanına gidecek. İrlanda, İsrail'e konuk olacak.