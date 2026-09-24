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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 25 Eylül Cuma günü TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma karşılaşmasıyla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 25 Eylül Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında TOFAŞ ile Pizzabulls Bordo Bandırma, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

19.00 TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma (TOFAŞ)

26 Eylül Cumartesi:

13.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Yukatel Denizli Basket (ENKA)

18.00 Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi (Sinan Erdem)

27 Eylül Pazar:

15.30 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Tarfin (Sinan Erdem)

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Biotekno Körfez Basket-Esenler Erokspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

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