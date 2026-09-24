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Salah'tan Trabzonspor'a transfer önerisi!

Trabzonspor için Mısır'dan sağ bek iddiası geldi. Bordo-mavililerin Muhammed Hany'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 14:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Salah'tan Trabzonspor'a transfer önerisi!
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Trabzonspor'un devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili Mısır'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin, Al Ahly forması giyen Mısır Milli Takımı'nın sağ beki Muhammed Hany'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana, CBC'de yayınlanan "Number One" programında yaptığı açıklamada Trabzonspor'un sağ bek bölgesine takviye yapmak istediğini ve 30 yaşındaki Hany'nin gündemde olduğunu ileri sürdü. Shabana ayrıca Muhammed Salah'ın da milli takımdan arkadaşı olan Hany'nin transferinde devreye girdiğini ve oyuncuyu Trabzonspor'a önerdiğini iddia etti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

2015 yılından bu yana Al Ahly forması giyen Hany'nin kulübüyle sözleşmesinin sezon sonunda biteceği aktarıldı. Sağ bekte görev yapan deneyimli futbolcunun orta sahanın sağında ve stoper pozisyonunda da oynayabildiği belirtildi.

30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 1.5 milyon euro olduğu ifade edilirken, kariyerinde toplam 399 resmi karşılaşmada görev aldığı, bu maçlarda 8 gol ve 31 asist ürettiği kaydedildi. Hany ayrıca Mısır Milli Takımı'nda 47 kez forma giydi.

PINA'NIN YANINA ALTERNATİF

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda sağ bek pozisyonunda Wagner Pina'nın görev yaptığı ve Yeşil Burun Adalı futbolcunun yokluğunda bu bölgede alternatif ihtiyacı bulunduğu aktarıldı. Bu nedenle Hany'nin bordo-mavili takımın transfer gündemine geldiği öne sürüldü.

 

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