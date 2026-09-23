Mbappe'den Olise açıklaması: "Dünyadaki her kulüp onu ister"

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Michael Olise'nin transfer söylentileri, takım arkadaşı Antonio Rüdiger ve çocukluk idolü Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 15:01
Haber: Sporx.com
Mbappe'den Olise açıklaması: 'Dünyadaki her kulüp onu ister'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda Michael Olise'nin transfer söylentileri, takım arkadaşı Antonio Rüdiger ve çocukluk idolü Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "REAL MADRID'E GELMESİNİ SÖYLEMEK HAKSIZLIK OLURDU"

Geçtiğimiz yaz Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olabileceği yönündeki iddialara değinen Mbappé, Fransız futbolcuyu Bayern Münih'ten ayrılmaya ikna etmeye çalışmasının doğru olmayacağını söyledi:

"Spekülasyonları duydum. Bu tür durumları çok iyi biliyorum; PSG'de oynarken hakkımda sayısız söylenti çıkıyordu. Bir futbolcuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmenin saygısızlık olacağını düşünüyorum. Bu, Bayern'e de haksızlık olur. Üstelik Bayern, Michael'ın çok şey başarabileceği büyük bir kulüp. Ama bir şey açık: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi ister. O sıra dışı bir oyuncu."

"RUDIGER'İ SADECE SAHADAKİ HALİYLE DEĞERLENDİRMEYİN"

Mbappe'ye, Real Madrid'den takım arkadaşı Antonio Rüdiger'in sahadaki zaman zaman aşırı davranışları nedeniyle Almanya'da aldığı eleştiriler de soruldu. Fransız yıldız, Rüdiger'in saha içindeki görüntüsüyle kişiliğinin farklı olduğunu anlattı:

"Sanırım birçok taraftar onun biraz çılgın olduğunu düşünüyor. Ama onun oyun tarzı bu. Antonio, insanları yalnızca sahadaki davranışlarına göre değerlendirmemek gerektiğinin en iyi örneği. Elbette sahada, müdahaleleri ve tavırlarıyla çılgın biri. Ama soyunma odasında bambaşka: Nazik ve düşünceli bir insan."

CRISTIANO RONALDO SORUSUNA GÜLDÜREN YANIT

Çocukluk idolü Cristiano Ronaldo'nun 41 yaşında hala milli takımda oynaması hatırlatılan Mbappé'ye, kendisinin de kariyerini o yaşa kadar sürdürüp sürdürmeyeceği soruldu. Fransa kaptanı şu yanıtı verdi:

"Dürüst olalım, oynadığım ülkeyi düşününce Fransa 41 yaşıma kadar oynamama asla izin vermez (gülüyor). Ama Cristiano şunu gösteriyor: Fiziksel ve zihinsel olarak formdaysanız, bu inanılmaz yüksek seviyede uzun süre oynayabilirsiniz. Yine de benim için böyle olacağını sanmıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.