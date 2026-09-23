Noa Lang, Galatasaray'a göz kırptı!

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Galatasaray'da performansı ile taraftara kendini sevdiren Noa Lang'ın, Leao'nun alternatifi olduğu iddia edilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı oyuncu kariyerine Napoli'de devam ederken kendisi için sosyal medyada yapılan "Galatasaray seni seviyor" yorumunu beğenerek sarı-kırmızılılara da göz kırptı.
5 GÜNLÜK İZİN BAŞLADI
Ligde 9 Ekim'de Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Galatasaray'da dün yapılan idmanın ardından izin de başladı.
Okan Buruk oyuncularına 5 günlük tatil imkanı verirken sarı kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de Kemerburgaz'da idmanlara başlayacak.
5 GÜNLÜK İZİN BAŞLADI
Ligde 9 Ekim'de Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Galatasaray'da dün yapılan idmanın ardından izin de başladı.
Okan Buruk oyuncularına 5 günlük tatil imkanı verirken sarı kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de Kemerburgaz'da idmanlara başlayacak.