Noa Lang, Galatasaray'a göz kırptı!

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da taraftarın sevgisini kazanan Noa Lang, sosyal medyadaki "Galatasaray seni seviyor" yorumunu beğenerek yeniden gündeme geldi.

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calendar 23 Eylül 2026 09:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 10:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Noa Lang, Galatasaray'a göz kırptı!
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Noa Lang
Noa Lang
SSC Napoli
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Galatasaray'da performansı ile taraftara kendini sevdiren Noa Lang'ın, Leao'nun alternatifi olduğu iddia edilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı oyuncu kariyerine Napoli'de devam ederken kendisi için sosyal medyada yapılan "Galatasaray seni seviyor" yorumunu beğenerek sarı-kırmızılılara da göz kırptı.

5 GÜNLÜK İZİN BAŞLADI

Ligde 9 Ekim'de Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Galatasaray'da dün yapılan idmanın ardından izin de başladı.

Okan Buruk oyuncularına 5 günlük tatil imkanı verirken sarı kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de Kemerburgaz'da idmanlara başlayacak.



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