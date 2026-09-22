Gary Neville'den Manchester United'a sert eleştiri!

Gary Neville, Manchester United'ın Fulham karşısındaki performansını sert şekilde eleştirerek gördüğü en kötü 15 dakikayı yaşadığını söyledi.

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calendar 22 Eylül 2026 15:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gary Neville'den Manchester United'a sert eleştiri!
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Manchester United'ın Fulham ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kulübün eski oyuncularından Gary Neville, takımın performansına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sky Sports yayınında değerlendirmelerde bulunan Neville, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısındaki performansa dikkat çekti.

İngiliz futbol adamı, "Beş yaşımdan beri Manchester United'ı izliyorum ve gördüğüm en kötü 15 dakika buydu. Kesinlikle acınası" ifadelerini kullandı.

Neville, ikinci yarının ilk bölümünde Manchester United oyuncularının mücadele seviyesini de eleştirerek, "Hiç bu kadar efor eksikliği görmedim. Michael Carrick ne düşünüyor olmalı?" dedi.

Neville'in sözleri İngiliz medyasında geniş yankı bulurken, Fulham maçının ardından Carrick'e de bu eleştiriler soruldu.

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick ise takımının fiziksel durumuyla ilgili bir problem bulunmadığını savundu.

İngiliz teknik adam, karşılaşmanın son bölümünde Fulham'a uyguladıkları baskıyı örnek göstererek, "Maçı nasıl bitirdiğimize bakarsanız aslında öyle görünmüyor. Maçı çok güçlü tamamladık ve baskıyı sürdürdük. Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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