Abdülkerim Bardakcı'ya milli ara fırsatı

Abdülkerim Bardakcı'nın milli arada eski formuna kavuşarak Galatasaray'daki yerini koruması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 13:21
Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı'ya milli ara fırsatı
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için milli ara önemli bir fırsat olacak.

Sezon başındaki performansıyla henüz beklenen seviyeye ulaşamayan tecrübeli savunma oyuncusunun, verilen arada eski formuna kavuşması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESKİ RİTMİNİ YAKALAMASI BEKLENİYOR

Milli Takım kadrosuna da davet edilen Abdülkerim'in, sezon başlarında yaşadığı form düşüklüğünü bu kez de sürdürdüğü değerlendiriliyor. Tecrübeli futbolcunun milli ara boyunca fiziksel ve mental olarak toparlanarak Galatasaray'a daha hazır dönmesi hedefleniyor.

FORMASI TEHLİKEYE GİREBİLİR

Abdülkerim Bardakcı'nın milli ara sonrasında eski ritmini yakalayamaması durumunda ise Galatasaray'daki forma rekabetinde geriye düşebileceği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun performansını yükseltmesi, savunmadaki yerini koruması açısından önem taşıyor.  

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