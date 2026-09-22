Abdülkerim Bardakcı'ya milli ara fırsatı

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için milli ara önemli bir fırsat olacak.
Sezon başındaki performansıyla henüz beklenen seviyeye ulaşamayan tecrübeli savunma oyuncusunun, verilen arada eski formuna kavuşması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESKİ RİTMİNİ YAKALAMASI BEKLENİYOR
Milli Takım kadrosuna da davet edilen Abdülkerim'in, sezon başlarında yaşadığı form düşüklüğünü bu kez de sürdürdüğü değerlendiriliyor. Tecrübeli futbolcunun milli ara boyunca fiziksel ve mental olarak toparlanarak Galatasaray'a daha hazır dönmesi hedefleniyor.
FORMASI TEHLİKEYE GİREBİLİR
Abdülkerim Bardakcı'nın milli ara sonrasında eski ritmini yakalayamaması durumunda ise Galatasaray'daki forma rekabetinde geriye düşebileceği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun performansını yükseltmesi, savunmadaki yerini koruması açısından önem taşıyor.
Sezon başındaki performansıyla henüz beklenen seviyeye ulaşamayan tecrübeli savunma oyuncusunun, verilen arada eski formuna kavuşması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESKİ RİTMİNİ YAKALAMASI BEKLENİYOR
Milli Takım kadrosuna da davet edilen Abdülkerim'in, sezon başlarında yaşadığı form düşüklüğünü bu kez de sürdürdüğü değerlendiriliyor. Tecrübeli futbolcunun milli ara boyunca fiziksel ve mental olarak toparlanarak Galatasaray'a daha hazır dönmesi hedefleniyor.
FORMASI TEHLİKEYE GİREBİLİR
Abdülkerim Bardakcı'nın milli ara sonrasında eski ritmini yakalayamaması durumunda ise Galatasaray'daki forma rekabetinde geriye düşebileceği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncunun performansını yükseltmesi, savunmadaki yerini koruması açısından önem taşıyor.