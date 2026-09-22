Galatasaray'ın İstanbul avantajı: Sadece 3 deplasman

8 Aralık'taki AEK maçına kadar 12 resmi mücadeleye çıkacak olan Galatasaray, sadece 3 kez İstanbul dışına çıkacak. 8 karşılaşma RAMS Park'ta, Beşiktaş derbisi ise Tüpraş Stadı'nda olacak.

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calendar 22 Eylül 2026 12:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın İstanbul avantajı: Sadece 3 deplasman
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Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, Galatasaray, 9 Ekim'de oynanacak olan Kasımpaşa maçına kadar sahaya adım atmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sürede yaralarını saracak olan sarı-kırmızılılar, 9 Ekim'de başlayacak zorlu periyotta 2 ayda tam 12 karşılaşmaya çıkacak. 8 Aralık'ta AEK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadeleye kadar 8 Süper Lig, 4 Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. G.Saray için bu zorlu sürecin iyi bir kısmı bulunuyor.

G.BİRLİĞİ-LILLE-KONYASPOR

Sarı-Kırmızılılar 2 aylık zorlu süreçte sadece 3 kez İstanbul dışına çıkacak ve 9 karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak. Kasımpaşa, Barcelona, F.Bahçe, Stuttgart, Amedspor, Samsunspor Aston Villa ve Çaykur Rizespor'u RAMS Park'ta ağırlayacak olan Galatasaray, Beşiktaş ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu süreçte sarı-kırmızılılar sadece G.Birliği, Lille ve Konyaspor maçları için uçağa binerek İstanbul dışına gidecek. Yolculuk sorunu yaşanmayacak.

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