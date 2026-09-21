Mbappe'den Zidane sözleri: "Film gibi ama gerçek"

Kylian Mbappe, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 21:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mbappe'den Zidane sözleri: 'Film gibi ama gerçek'
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Kylian Mbappe, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nda göreve başlamasının ardından yeni dönemi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid'in yıldızı, Zidane ile yıllar önce başlayan hikâyesinin bugün milli takımda devam etmesini "film gibi" sözleriyle anlattı.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Mbappe, "Yeni bir teknik direktörle yeni bir dönem başlıyor. Milletler Ligi yaklaşıyor – dört maç, nasıl geçeceğini göreceğiz. Herkes için yeni bir deneyim olacak çünkü şimdiye kadar sadece Deschamps'ı tanıyorduk. Değişiklikler bizi bekliyor, ama bence her şey çok iyi sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

"ZIDANE BENİ REAL MADRID'E GÖTÜRMÜŞTÜ"

Zidane ile geçmişte yaşadığı anıyı anlatan Mbappe, "Zidane beni 13 ya da 14 yaşındayken Real Madrid'in antrenman sahasına götürmüştü. Sanki sonsuzluk gibi gelmişti. Ve şimdi o benim milli takımımın teknik direktörü. Sanki bir film gibi, ama her şey gerçek ve en üst düzeyde" dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFİ

Fransa Milli Takımı'nda yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Mbappe, "Fransa milli takımıyla yeni bir döneme girdik: Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için iki yılımız var ve şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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