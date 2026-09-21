Wout Weghorst'tan PSV maçında ilginç ritüel

Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'un Twente-PSV maçında yaptığı ilginç ritüel sosyal medyada ilgi gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 14:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Wout Weghorst'tan PSV maçında ilginç ritüel
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Twente, Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında dün konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-2 mağlup ederken, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Wout Weghorst attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLGİNÇ HAREKETLERİYLE GÜNDEM OLDU

Ancak 34 yaşındaki futbolcu golünden çok, maç sırasında yaptığı ilginç hareketlerle gündem oldu.

Twente'nin tecrübeli santrforu, karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala santra çizgisinde yaptığı dikkat çekici ritüelle şaşkınlık yarattı.

Weghorst devre arasının ardından sahaya döner dönmez orta noktaya yöneldi ve burada parmaklarıyla bazı hareketler yaptı.

Daha sonra ellerini birkaç kez çırpan deneyimli oyuncunun bu görüntüleri ESPN'in sosyal medya hesabından "Wout Weghorst ikinci yarı için hazır görünüyor" ifadeleriyle paylaşıldı.

WEGHORST BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan Twente, 79. dakikada Weghorst'un golüyle beraberliği sağladı. Daouda Weidmann'ın golü ise 83'te ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

"KENDİ KÖPEĞİMLE BİLE BÖYLE KONUŞMAM"

Karşılaşmanın ardından yüzünde geniş bir gülümsemeyle kameraların karşısına geçen Weghorst, "Muhteşem bir öğleden sonraydı" ifadelerini kullandı. Tecrübeli golcü, maçın hakemi Serdar Gözübüyük'ün iletişim tarzına ise sert tepki gösterdi.

Pozisyon sırasında ayak bileğine darbe aldığını belirten Weghorst, itirazının ardından hakemin kendisine küçümseyici bir şekilde karşılık verdiğini savundu.

Hollandalı futbolcu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kendi köpeğimle bile bu şekilde konuşmam. Bunu kendisine söyledim ve bana bu yüzden sarı kart gösterdi. Sanırım son dört maçta da aynısını yaptı. Bunun hala tesadüf olup olmadığını merak ediyorum."

"ENSCHEDE CEHENNEMİ GERÇEKTEN YAŞANDI"

Hakeme yönelik tepkisine rağmen galibiyet sevincinin önüne hiçbir şeyin geçemediğini dile getiren Weghorst, tribünlerde oluşan atmosfere de dikkat çekti.

Deneyimli santrfor, "Maçtan önce 'Enschede cehennemi' deniliyordu. Bence bu öğleden sonra gerçekten de öyleydi" dedi.

 

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