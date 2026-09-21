Pelle Larsson ile Miami Heat, son yılın da kullanılması halinde toplam değeri 60 milyon dolara ulaşabilecek dört yıllık yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Associated Press'e verdiği bilgiye göre Larsson'ın 2027-28 sezonundaki başlangıç maaşı 13,5 milyon dolar olacak ve sonraki yıllarda artış gösterecek.
Henüz imzalanmayan sözleşmede, 2030-31 sezonu için tarafların karşılıklı onayına bağlı bir opsiyon da yer alıyor. Kontrat resmiyet kazanmadığı için kaynak, Associated Press'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.
Larsson, 2024 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 44'üncü sıradan seçilmiş, ardından oyuncunun draft hakları üç takımlı bir takas kapsamında Miami'ye gönderilmişti.
İsveçli şutör guard, kısa sürede Heat Başantrenörü Erik Spoelstra'nın rotasyonunun önemli parçalarından biri haline geldi. Çaylak sezonunda 55 karşılaşmada görev yapan Larsson, geçtiğimiz sezon ise 54'üne ilk beşte başladığı 70 maçta forma giydi.
Utah ve Arizona'daki kolej kariyerinin ardından NBA'e adım atan Larsson, çaylak sezonunda yüzde 44 saha içi isabet oranıyla 4,6 sayı ortalaması yakalamıştı. Geride kalan sezonda ise şutlarının yaklaşık yüzde 50'sinde isabet bularak sayı ortalamasını 11,4'e çıkardı.
Heat yönetimi, Larsson'ın gösterdiği gelişimden büyük övgüyle bahsederken genç oyuncu yaz döneminde İsveç Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası elemelerinde de etkileyici bir performans sergiledi.
Larsson, dört eleme maçında 26 sayı ortalaması yakaladı ve Slovenya ile Finlandiya karşılaşmalarında 31'er sayı kaydetti.
Bu sezon 2,3 milyon dolar kazanması planlanan 25 yaşındaki oyuncu, taraflar anlaşmaya varamasaydı gelecek yaz sınırlı serbest oyuncu olabilecekti.
Henüz imzalanmayan sözleşmede, 2030-31 sezonu için tarafların karşılıklı onayına bağlı bir opsiyon da yer alıyor. Kontrat resmiyet kazanmadığı için kaynak, Associated Press'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.
Larsson, 2024 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından 44'üncü sıradan seçilmiş, ardından oyuncunun draft hakları üç takımlı bir takas kapsamında Miami'ye gönderilmişti.
İsveçli şutör guard, kısa sürede Heat Başantrenörü Erik Spoelstra'nın rotasyonunun önemli parçalarından biri haline geldi. Çaylak sezonunda 55 karşılaşmada görev yapan Larsson, geçtiğimiz sezon ise 54'üne ilk beşte başladığı 70 maçta forma giydi.
Utah ve Arizona'daki kolej kariyerinin ardından NBA'e adım atan Larsson, çaylak sezonunda yüzde 44 saha içi isabet oranıyla 4,6 sayı ortalaması yakalamıştı. Geride kalan sezonda ise şutlarının yaklaşık yüzde 50'sinde isabet bularak sayı ortalamasını 11,4'e çıkardı.
Heat yönetimi, Larsson'ın gösterdiği gelişimden büyük övgüyle bahsederken genç oyuncu yaz döneminde İsveç Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası elemelerinde de etkileyici bir performans sergiledi.
Larsson, dört eleme maçında 26 sayı ortalaması yakaladı ve Slovenya ile Finlandiya karşılaşmalarında 31'er sayı kaydetti.
Bu sezon 2,3 milyon dolar kazanması planlanan 25 yaşındaki oyuncu, taraflar anlaşmaya varamasaydı gelecek yaz sınırlı serbest oyuncu olabilecekti.