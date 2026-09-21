Simeone: "Barcelona'nın oynadığı futbol değil!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona hakkında konuştu.

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calendar 21 Eylül 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Simeone: 'Barcelona'nın oynadığı futbol değil!'
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan ve La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'den Barcelona'ya övgü geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'e konuşan Arjantinli çalıştırıcı, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın oyun anlayışına dikkati çekerek Katalan ekibini ligin en iyi takımı olarak gösterdi.

"FARKLI BİR SPOR OYNUYORLAR"

Simeone, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona, sanki bizim oynadığımızdan farklı bir spor oynuyor. Sahada bir 9 numaraları yok ama bir anda Raphinha ortaya çıkıp 12 gol attı. Yanılmıyorsam Lamine Yamal da 7 gol kaydetti."

"ŞU ANDA EN İYİ TAKIM ONLAR"

Barcelona'nın baskı gücüne vurgu yapan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi yarı sahanızda size baskı yapıyor ve nefes aldırmıyorlar. Risk almaktan ve gol yemekten korkmuyorlar. Şu anda en iyi takım onlar."

BARCELONA ZİRVEDE

La Liga'da oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Barcelona, topladığı 21 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Atletico Madrid ile Real Betis 16'şar puana sahipken, Real Madrid 15 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Katalan ekibi, en yakın takipçileri Atletico Madrid ve Real Betis'in 5, Real Madrid'in ise 6 puan önünde bulunuyor.

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