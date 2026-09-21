Galatasaray'da Leao için erken uyarı!

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Rafael Leao, sarı-kırmızılı formayla geride kalan 4 maçlık süreçte henüz skor katkısı üretemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 39 milyon euro yatırım yapılan Portekizli yıldızın performansı, özellikle son Trabzonspor maçında ortaya koyduğu görüntüyle dikkat çekti. Ancak Leao'nun Galatasaray kariyerinin henüz başında olması, performansıyla ilgili kesin bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu gösteriyor.
4 MAÇTA HENÜZ SKOR KATKISI YOK
Okan Buruk'un ısrarları sonucunda kadroya katılan Leao, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 4 maçta gol veya asist üretemedi.
Portekizli futbolcunun, önümüzdeki karşılaşmalarda takımın hücum gücüne daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.
TRABZONSPOR MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Trabzonspor karşısında istediği performansı ortaya koyamayan Leao, yaptığı top kayıplarıyla da öne çıktı.
Portekizli futbolcu, karşılaşmada 21 kez top kaybederek sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.
GALATASARAY'IN EN ÇOK KAZANAN ÜÇÜNCÜSÜ
Leao, kazancı bakımından da Galatasaray kadrosunun üst sıralarında yer alıyor.
10 milyon euro kazanan Portekizli yıldız, 21 milyon euro ile Victor Osimhen ve 12 milyon euro ile Leroy Sane'nin ardından sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan üçüncü futbolcusu konumunda.
Henüz Galatasaray kariyerinin ilk döneminde bulunan Leao'nun, ilerleyen haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.
4 MAÇTA HENÜZ SKOR KATKISI YOK
Okan Buruk'un ısrarları sonucunda kadroya katılan Leao, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 4 maçta gol veya asist üretemedi.
Portekizli futbolcunun, önümüzdeki karşılaşmalarda takımın hücum gücüne daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.
TRABZONSPOR MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Trabzonspor karşısında istediği performansı ortaya koyamayan Leao, yaptığı top kayıplarıyla da öne çıktı.
Portekizli futbolcu, karşılaşmada 21 kez top kaybederek sahanın en fazla top kaybeden oyuncusu oldu.
GALATASARAY'IN EN ÇOK KAZANAN ÜÇÜNCÜSÜ
Leao, kazancı bakımından da Galatasaray kadrosunun üst sıralarında yer alıyor.
10 milyon euro kazanan Portekizli yıldız, 21 milyon euro ile Victor Osimhen ve 12 milyon euro ile Leroy Sane'nin ardından sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan üçüncü futbolcusu konumunda.
Henüz Galatasaray kariyerinin ilk döneminde bulunan Leao'nun, ilerleyen haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.